Max Verstappen responde a McLaren: "Ya lo dije en 2023, pero nadie escuchó"

Después de que Max Verstappen describiera las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 como "Formula E con esteroides" la semana pasada, añadió de inmediato que no todos estarían contentos con sus comentarios ante los medios, especialmente aquellos con intereses comerciales en el deporte.

Al inicio de la segunda semana de pruebas de pretemporada en Bahréin, el neerlandés dijo que desde entonces no había recibido comentarios negativos desde arriba y que, de todos modos, no iba a perder el sueño por ello.

"No, no he oído nada", dijo. "Y tampoco me ha preocupado realmente. Solo di mi opinión honesta, y creo que eso debería estar permitido".

Verstappen no comparte la visión de McLaren sobre las largadas de F1

Verstappen explicó que entre bastidores incluso recibió apoyo de otros pilotos de F1: "La mayoría piensa lo mismo".

Cuando durante la sesión con los medios neerlandeses se señaló que parecía haber dos bandos —ya que Lando Norris indicó que en realidad le gustaban los nuevos autos—, Verstappen se rió: "Ese bando es más bien como una pequeña carpa fácil de montar, el resto está en una carpa muy grande. ¡Así que hay un bando pequeño y uno grande!

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Puede que yo sea un poco más extremo en la forma de decirlo, pero también es porque realmente no me importa demasiado [lo que piensen los demás]. Algunas personas son un poco más diplomáticas".

El jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, pidió varios cambios tras la primera semana de pruebas. Estaba principalmente preocupado por tres elementos: el procedimiento de salida sin el MGU-H para asistir al turbo, las peligrosas velocidades de acercamiento debido a levantar el pie del acelerador en las rectas, y que los adelantamientos se vuelvan (demasiado) difíciles.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Verstappen si estaba de acuerdo en que había que hacer algo respecto a esos tres aspectos, el piloto de Red Bull respondió: "Las dos últimas cosas, sí, pero ya lo dije allá por 2023. Puedes plantear esos puntos ahora, pero quizá deberían haberlo analizado un poco antes como equipo.

"En cuanto a la salida, es simplemente la elección que haces con el turbo. Tomamos conscientemente una determinada decisión ahí. Y quienes tengan problemas con eso, bueno, también pueden largar desde el pitlane. Así estás fuera del camino de todos y puedes unirte a la carrera desde allí", bromeó.

Verstappen predijo el uso extra marchas bajas hace tres años

La referencia de Verstappen a haber señalado las principales preocupaciones en 2023 se remonta a una conferencia de prensa en Austria, donde Motorsport.com le preguntó al neerlandés por sus primeras impresiones basadas en las primeras tandas en el simulador. En ese momento, el piloto de Red Bull ya advirtió sobre las reducciones de marchas y el lift-and-coast en las rectas.

"Cuando dije esas cosas en 2023, recibí inmediatamente muchas críticas", señaló en Bahréin. "Me dijeron: 'No, eso no es correcto y no será así'. Pero ahora resulta que en un 90% realmente es así".

Por lo tanto, la situación actual no sorprendió a Verstappen: "Se veía venir. En los últimos años no ha cambiado demasiado, solo algunas pequeñas cosas en términos de cómo despliegas y recuperas la energía. Pero sí, se veía venir desde hace mucho tiempo.

"También hay algunas otras cosas. Con las alas abiertas en las rectas, todos tienen mucho menos drag, lo que hace más difícil aprovechar el rebufo. Y cuando las alas se cierran de nuevo al final de la recta, haces bottoming con bastante fuerza. La carga aerodinámica que llega de repente a los neumáticos también afecta a muchas cosas. Hay que tener todo eso en cuenta".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Incluso si aún se realizan pequeños ajustes, Verstappen cree que el paquete global no mejorará de forma drástica en los próximos años.

"Quizá el concepto en sí no sea el correcto y no sea lo suficientemente eficiente", sugirió. "Mejorará un poco, pero no hasta el punto de que de repente pienses que todo tiene sentido. A menos que cambies las reglas, claro, pero eso no depende de mí".

Consultado sobre si esa última opción era siquiera posible, Verstappen concluyó: "Todo es posible. Si lo planteas como un problema de seguridad, puedes cambiar muchas cosas. Pero si eso es realista, no lo sé. No lo he hablado con nadie".

El miércoles, la FIA ya dejó claro que no tenía intención de hacerlo. Su comunicado señaló: "Se acordó que no se requerían cambios regulatorios importantes inmediatos, dado que la evidencia inicial y los comentarios aún son incipientes y que un cambio prematuro conllevaba el riesgo de aumentar la inestabilidad antes de la primera carrera. Se realizarán nuevas revisiones una vez que haya más datos disponibles".