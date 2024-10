El campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen ha admitido que no se podía esperar que Red Bull mantuviera unidos a todos sus miembros clave en medio de una serie de salidas de alto perfil en las últimas semanas.

Después de que el diseñador Adrian Newey anunciara su salida en mayo - y desde su fichaje por Aston Martin - Red Bull también verá como el director deportivo Jonathan Wheatley se marcha a Sauber/Audi y el jefe de estrategia Will Courtenay se unirá a McLaren en el futuro.

Sus salidas se producen después de un año tumultuoso para Red Bull fuera de la pista. Las tensiones entre bastidores a nivel directivo afloraron por primera vez en los entrenamientos de pretemporada en Bahréin, cuando una investigación sobre supuestas irregularidades del jefe del equipo Christian Horner -un caso que ya ha sido desestimado- saltó a la luz pública. Antes de eso, Red Bull ya había perdido al diseñador Rob Marshall, que ahora desempeña un papel influyente en su rival por el título de 2024, McLaren.

En ese momento, Verstappen advirtió contra la perspectiva de perder lo que él llamó "pilares" de la historia de éxito de Red Bull dejando el equipo debido a su agitación interna, especialmente cuando se cuestionó la posición de su mentor Helmut Marko.

"Yo también formo parte de esta trayectoria. Firmé hasta 2028, así que es muy importante que se mantengan ciertos pilares", explicó en el Gran Premio de Arabia Saudí.

Hablando con Autosport seis meses después en Singapur, está claro que eso no ha sucedido, con Red Bull optando ahora por promocionar desde dentro para llenar los vacíos dejados por su personal saliente. GianPiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen desde hace muchos años, es uno de los miembros a los que se han confiado responsabilidades más amplias bajo su estructura de gestión revisada.

Pero Verstappen reconoce ahora que Red Bull siempre iba a tener problemas para mantener unido a su equipo ganador del campeonato del mundo, con rivales intentando agresivamente hacerse con figuras clave. "Bueno, ¡no lo hemos gestionado demasiado bien!", dijo Verstappen entre risas, antes de ofrecer una respuesta más comedida.

Jonathan Wheatley, director del equipo Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Como siempre he dicho, hubiera preferido que todo el mundo se hubiera quedado, pero al final no puedes parar a la gente. Si les obligas a quedarse cuando realmente ya no quieren estar aquí, si están decepcionados o no consiguen plenamente lo que quieren, entonces tal vez sea mejor para ellos aceptar un nuevo reto en otro lugar. Aunque para todo el equipo, colectivamente, hubiera sido mejor que todo siguiera como estaba.

"Siempre ha sido así con los equipos de éxito, la gente empieza a criticarlos. Eso se ve en cualquier deporte. Y algunos reciben ofertas tan grandes de otros equipos que eso también influye".

Otras figuras clave como el jefe de ingeniería de rendimiento, Ben Waterhouse, y el jefe de aerodinámica, Enrico Balbo, ampliaron sus contratos a principios de este año. Por lo tanto, Verstappen confía en que Red Bull tiene el liderazgo técnico adecuado para impulsar al equipo en su era post-Newey, y dice que disfruta de una fuerte relación con el director técnico Pierre Wache. "Es muy buena, Pierre y yo hablamos mucho", explicó.

"Cuando estoy en la fábrica, siempre tengo una reunión con él. Está muy motivado y me gusta participar. Las cosas están funcionando bastante bien, sólo que los resultados no son los que queremos ahora. Depende de nosotros darle la vuelta como equipo.

"Tengo fe en que la gente sabe lo que hace, ya lo han demostrado. Otros equipos también tienen gente muy buena, pero no creo que ése sea el problema ahora mismo. Simplemente nos equivocamos de camino, así que era el momento de pulsar el botón de reinicio e ir en una dirección diferente.

"Al fin y al cabo, no son sólo dos o tres personas las que marcan la diferencia. Se trata del colectivo. Todo el mundo tiene que aportar y trabajar bien dentro de su papel, eso es lo más importante".