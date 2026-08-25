Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos en la ‘carrera de karts más grande del mundo’

La estrella de la Fórmula 1 Max Verstappen afrontará un nuevo desafío el próximo mes cuando se enfrente a 100 pilotos en la que ha sido promocionada como la carrera de karts más grande del mundo.

El piloto de Red Bull saldrá desde el fondo de la parrilla en un trazado de karts construido especialmente en Silverstone el 16 de septiembre, y tendrá la tarea de adelantar a sus 100 rivales antes de que se agote el tiempo.

La carrera, llamada ‘Max vs 100’, se retransmitirá en directo por Disney+ en todo el mundo.

El neerlandés se enfrentará a una parrilla compuesta por estrellas de varias disciplinas, incluidos atletas de Red Bull, celebridades, creadores de contenido y aficionados comunes. Aunque aún no se ha publicado la lista completa de inscritos, Red Bull ya ha confirmado la participación del ultramaratonista Arda Saatçi, la estrella del baloncesto Chris Matthews, el ciclista de montaña de freestyle Matt Jones y los streamers TheGrefg, Caedrel y TheDonato.

Verstappen, que comenzó su propia carrera en el karting a los cuatro años antes de ascender por las categorías hasta debutar en F1 con Toro Rosso (ahora RB) a los 17 años, dijo: “En los karts aprendes todos los fundamentos: salidas, defensa, adelantamientos.

“Por supuesto, pasé un largo periodo de mi vida haciendo karting, así que siempre es agradable volver. Se trata de entender el agarre del kart. He pasado tantos años en el karting que vuelves a cogerle el ritmo con bastante naturalidad."

En un comunicado, Red Bull dijo que la retransmisión utilizará gráficos inspirados en videojuegos y tomas cinematográficas con drones.

Además, Verstappen podrá hablar directamente con sus rivales por radio, en marcado contraste con las carreras de F1, donde los pilotos solo pueden comunicarse con sus respectivos equipos o con la dirección de carrera.

El piloto francés y director de carrera David Terrien ha diseñado el trazado para la carrera de karts en Silverstone, y el propio Terrien lo probó junto con el bicampeón mundial de iRacing Sebastian Job.

“Cuando tienes a Max Verstappen persiguiendo a todos, creo que va a ser la experiencia de toda una vida para todos los pilotos”, dijo Terrien. “Vas a tener a Max mostrando todas esas habilidades para leer el tráfico, intentando preparar y planificar dónde puede adelantar a la gente, y abriéndose paso entre el tráfico a la máxima velocidad posible porque no quiere dejar que los pilotos de delante se escapen.”

Job añadió: "Creo que adelantar a 100 coches va a ser extremadamente difícil. Hoy lo hicimos con 50, e incluso eso fue un reto hacerlo en el tiempo asignado. Tiene un trabajo enorme por delante."