Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen señala la fortaleza de Mercedes en Qatar y avisa: “¡Si intento eso, haré un trompo de inmediato!”

Según Verstappen, el Lusail International Circuit deja en evidencia exactamente en qué debe seguir trabajando Red Bull para 2027. Está particularmente impresionado por lo que Mercedes puede hacer en el tercer sector

Ronald Vording

Publicado: 28 nov 2026, 21:21

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Max Verstappen siente que Red Bull simplemente no puede igualar a Mercedes en términos de rendimiento en el Lusail International Circuit, después de haberse clasificado en la sexta posición para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Después de cuatro victorias en los últimos seis grandes premios para Verstappen, Mercedes vuelve a ser la fuerza dominante en Qatar. La magnitud de su ventaja recuerda en cierta medida al inicio de esta temporada, aunque no sorprende demasiado al neerlandés.

Según Verstappen, la explicación tiene dos partes: Red Bull todavía carece de rendimiento en las curvas de alta velocidad, mientras que el efecto completo de la actualización de Mercedes en Malasia recién ahora se está haciendo evidente en el circuito de Qatar.

Esa última fue también la conclusión que sacó inmediatamente después el poleman George Russell, al señalar que esta es, en la práctica, la primera pista con curvas predominantemente de alta velocidad desde que Mercedes introdujo su amplio paquete de mejoras para el W17.

"Creo que Mercedes ha dado un paso adelante en las curvas de alta velocidad en comparación con el inicio de la temporada. Simplemente no lo habíamos visto realmente hasta este fin de semana porque la mayoría de los circuitos recientes han tenido principalmente curvas más lentas, aparte de Austin", dijo Verstappen durante su encuentro con los medios neerlandeses en el paddock.

"Aquí, para nosotros está muy claro que todavía no somos lo suficientemente buenos en esa área, en las curvas de alta velocidad, pero eso también aplica a las curvas largas. Simplemente no podemos encontrar el equilibrio correcto allí. He cambiado muchas cosas en el coche durante todo el fin de semana, pero nada de eso marcó ninguna diferencia. Simplemente nos falta."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Verstappen, impresionado por la velocidad de Mercedes en el sector tres

Esas carencias son particularmente evidentes en el sector tres. Allí es donde Mercedes ha estado marcando una gran diferencia durante todo el fin de semana, y Verstappen explicó, al ser consultado por Motorsport.com: "Parte de eso es pura carga aerodinámica y también en parte se debe al despliegue de energía."

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, sugirió que Mercedes llega a la curva 12 a mayor velocidad por su estrategia de despliegue de energía y luego genera más carga aerodinámica para llevar esa ventaja a través de las curvas de alta velocidad que siguen.

Cuando Motorsport.com le planteó eso a Verstappen, el neerlandés dejó claro entre risas que Red Bull simplemente no tiene los niveles de carga aerodinámica para mantener la misma velocidad en la triple curva a la derecha (curvas 12, 13 y 14).

"Creo que si paso por esas curvas a la velocidad a la que ellos lo hacen, ¡me iría haciendo trompos fuera de la pista por todos lados!", dijo. "Por supuesto, nosotros también podemos configurar nuestra estrategia de despliegue de energía así, ¡pero no creo que sea una buena idea para nosotros!"

En ese sentido, el Lusail International Circuit simplemente está exponiendo una de las debilidades que le quedan a Red Bull, algo que también se refleja en las simulaciones del equipo.

"Si miras los números, ellos no necesariamente han mejorado tanto en las curvas de alta velocidad", agregó Verstappen. "Nuestro progreso ha estado más relacionado con el paquete en general. Ya nos faltaba en las curvas de alta velocidad al inicio de la temporada, así que eso tampoco es una sorpresa para nosotros."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Según Verstappen, las mejoras que Red Bull ha introducido —con su último paquete importante en Baku— apuntaban principalmente a solucionar otras debilidades del RB22: "Por supuesto, hemos tenido muchas mejoras, pero creo que la mayoría de nuestras mejoras han funcionado mejor para curvas de baja y media velocidad. En alta velocidad, claramente nos falta."

Esa es precisamente una de las áreas en las que Verstappen cree que Red Bull todavía necesita trabajar si quiere pelear realmente por el título mundial en 2027: "Eso está muy claro para mí, sí, absolutamente. Las curvas de alta velocidad, pero también la estabilidad general del coche. Esas cosas claramente todavía pueden mejorarse."

Por qué Verstappen cree que Hadjar lo superó en clasificación

Verstappen considera que esta debilidad general de Red Bull es mucho más importante que el hecho de que su compañero de equipo Isack Hadjar lo haya superado en clasificación en Qatar. Según el tetracampeón mundial, esto último también está relacionado con los problemas de equilibrio.

"Lo que encontré en la clasificación fue que cuanto más quería apretar, más empezaba el coche a trabajar en mi contra en términos de equilibrio. Así que sí, simplemente no se le puede sacar más", concluyó Verstappen.

"Isack lo está haciendo bien, pero al mismo tiempo, de mi lado, este fin de semana simplemente no ha sido bueno. No hay equilibrio en el coche y eso me está limitando. Además, a mitad de curva, donde está la mayor parte del tiempo de vuelta, no hay mucho que puedas hacer. Es lo que hay. Pasa, ¿no? Y entonces un compañero de equipo clasifica por delante de ti, estas cosas pasan en todas partes de la parrilla."

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