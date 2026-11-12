Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Max Verstappen sobre la tensión en Ferrari: "Nunca firmaría a dos pilotos número uno"

El neerlandés dice que nunca optaría por dos pilotos líderes si fuera jefe de equipo. Verstappen cree que un buen coche es todo lo que se necesita y que un "número dos decente" funciona mejor en esa situación

Ronald Vording

Publicado: 12 nov 2026, 10:25

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Aunque el jefe del equipo Ferrari de Fórmula 1, Frederic Vasseur, habló con Lewis Hamilton y Charles Leclerc el jueves por la noche en Sao Paulo para aclarar las cosas, ya se había dicho y escrito una cantidad extraordinaria sobre el choque de Ferrari en México.

Cuando le pidieron su opinión en Brasil, Max Verstappen indicó que ve el incidente principalmente como una consecuencia de la alineación de pilotos de Ferrari. Con dos capitanes en un mismo barco, estas cosas están destinadas a suceder, dijo el neerlandés a Viaplay.

"Si simplemente hubieras tenido un número uno claro y un número dos claro, habrían pasado por esa curva primero y segundo, y también habrían terminado primero y segundo. O tal vez primero y tercero, pero eso también está bien. Como equipo, sigues sumando buenos puntos", dijo Verstappen.

Según Leclerc, el incidente en México estuvo en gran medida relacionado con el trazado del Autodromo Hermanos Rodriguez, pero Verstappen lo ve principalmente como la confirmación de una filosofía que sostiene desde hace tiempo, incluso al pensar desde la perspectiva de un jefe de equipo.

"Ya lo dije antes", continuó. "La gente muy a menudo no está de acuerdo conmigo, pero si yo fuera jefe de equipo, si tuviera mi propio equipo, nunca ficharía a dos pilotos número uno, porque entonces pasa esto.

"Entonces esto es normal. Uno no va a ceder ante el otro, porque por supuesto los dos creen que pueden ganar, y yo también soy así.

"Así que si yo fuera jefe de equipo, nunca apostaría por dos pilotos número uno. Algunas personas están completamente en desacuerdo con eso, pero eso también está bien".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Cuando le preguntaron si tiene esto específicamente en cuenta al tomar sus propias decisiones de carrera en la F1 —por ejemplo, al elegir un equipo o firmar un nuevo contrato—, el cuatro veces campeón del mundo continuó: "A veces quizá tampoco tengas elección en eso, pero [tener dos pilotos líderes] hace que todo sea más complicado".

Verstappen cree que un coche competitivo es todo lo que necesita para hacer el trabajo. El neerlandés lo dejó claro recientemente una vez más al referirse a la temporada 2023 de F1, en la que su propia suma de puntos por sí sola habría sido suficiente para ganar el campeonato de constructores.

"Si tienes un buen coche, entonces tampoco necesitas necesariamente eso, dos pilotos número uno. Solo un número dos decente", añadió. "A lo largo de la historia de la Fórmula 1, también siempre ha quedado claro que algo así funciona perfectamente bien, incluso durante años".

Con esas últimas palabras, Verstappen no solo se refería a su propia carrera, sino también a Hamilton, que encontró poca resistencia de Valtteri Bottas durante la mayor parte de sus años de títulos en Mercedes, y a Michael Schumacher con Rubens Barrichello a su lado en Ferrari.

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