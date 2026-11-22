Fórmula 1 Las Vegas GP

El aspecto en el que Max Verstappen "superó en astucia" a Mercedes y dejó sin palabras a Red Bull

Según Laurent Mekies, la victoria en Las Vegas dice más sobre cómo Max Verstappen superó a sus rivales con inteligencia que sobre los progresos de Red Bull en circuitos con pocas oportunidades de recuperar energía.

Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 14:37

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Max Verstappen logró su cuarta victoria en los últimos seis Grandes Premios de Fórmula 1. Esta vez, el neerlandés ganó en lo que se conoce como un circuito pobre en energía, algo destacable dado que Red Bull Ford Powertrains sufría en ese tipo de escenarios al comienzo de este año.

La victoria en Las Vegas parece subrayar cuánto ha progresado Red Bull en esa área, aunque el jefe del equipo, Laurent Mekies, considera que el resultado cuenta principalmente otra historia. Según él, Verstappen gestionó especialmente bien los desafíos tácticos de la administración de energía y el rebufo extremadamente potente.

"Creo que Max claramente superó tácticamente a la oposición hoy en la forma en que logró defenderse durante 50 vueltas", dijo Mekies cuando Motorsport.com le preguntó cuánto de la victoria se debió a que Verstappen superó a Mercedes y cuánto a que Red Bull optimizó la unidad de potencia.

"Y sí, Max fue superado algunas veces, pero en cierto modo creo que probablemente lo hizo a propósito en algunas ocasiones. Probablemente exploró todas las formas posibles de lo que ocurre entre la penúltima curva y la línea de meta".

Mekies quedó particularmente impresionado por la manera en que Verstappen pensó con anticipación. A falta de diez vueltas, ya le preguntaba al equipo qué se podía hacer en términos de entrega de energía durante la última vuelta para evitar que lo adelantaran antes de la línea de meta.

"Incluso llegó al punto en que, como han visto, nos pidió que revisáramos de nuevo el escenario para la vuelta final", continuó Mekies.

"Obviamente los muchachos estuvieron pensando en eso durante bastante tiempo, pero la conclusión cuando volvimos a hablar con él fue que ya lo dominaba y que había explorado todas las opciones. Así que sentimos que sabía exactamente qué hacer en ese momento y se demostró que así fue".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Cabe señalar, sin embargo, que el dúo de Mercedes perdió terreno en los compases finales. George Russell quedó fuera de la pelea al seguir de largo en la curva 5, mientras que Kimi Antonelli estaba en una excelente posición pero, según el italiano, su unidad de potencia se confundió cuando levantó el pie del acelerador.

De todos modos, eso no le quita nada a la victoria de Verstappen, con Mekies incluso describiéndola como una de sus mejores carreras de esta temporada.

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"Creo que hizo otra carrera sobresaliente, una carrera excepcional. No sé si será una que recuerde más que las otras, pero creo que fue impresionante la forma en que resistió la presión durante tanto tiempo".

Un aspecto dejó sin palabras a Red Bull, según Mekies, y fue la manera en que Verstappen logró optimizar él mismo la gestión de energía.

En el Strip, se dejó adelantar deliberadamente algunas veces para recargar la batería antes de contraatacar en la recta hacia la curva 1. Una vez que Mercedes entendió cómo lidiar con eso, Verstappen ajustó su táctica y logró contraatacar varias veces en la curva 3.

"Miren la carrera de hoy, miren la carrera en Brasil y miren la forma en que posiciona su coche respecto de los demás. Siempre está en el lugar perfecto en el momento perfecto", dijo Mekies.

"Y sí, todavía nos sorprende todos los días. En cada carrera, en el muro de boxes, nos miramos y decimos: ¿qué fue eso? Porque eso es realmente lo que hacemos.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"No sé si quieren llamarlo subestimado, porque no creo que Max esté subestimado, pero es de otro planeta".

Como fue una carrera tan táctica en términos de gestión de energía y tanto giró en torno al rebufo, Mekies admitió que no obtuvo demasiada claridad sobre cuál es exactamente la situación de Red Bull Ford Powertrains en circuitos pobres en energía.

"Cuando se trata de pistas pobres en energía y ricas en energía, creo que, dado cómo se desarrolló la carrera con el efecto de rebufo extremadamente alto, es muy difícil sacar una conclusión.

"Me habría encantado irme de aquí con una imagen clara del ritmo del coche en ritmo de carrera frente a la oposición, pero creo que hoy nadie tiene esa imagen clara. Y por lo tanto, ninguna conclusión real al respecto".

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