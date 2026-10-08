Max Verstappen se sincera sobre la vida en Red Bull después de Christian Horner

Max Verstappen admitió que no extraña la fricción que se generaba cuando Christian Horner estaba al frente del equipo Red Bull de Fórmula 1. En diálogo con Press Association, el cuatro veces campeón reconoció que el equipo vive ahora con menos estrés desde que su exjefe dejó el campeonato.

El conflicto vende. Las discusiones entre equipos y dentro de ellos crean tramas que alimentan productos como Drive to Survive y titulares en todo el mundo. Pero, desde el punto de vista de un piloto, no les interesa complicar lo que debería ser un entorno profesional centrado únicamente en ganar la próxima carrera.

"Para ser honesto, me gusta ver que la gente se lleve bien", dijo Verstappen cuando le preguntaron por Horner. "No es agradable cuando tienes constantemente tensión entre personas".

Agregó: "Por supuesto, desde afuera a la gente le gusta, pero honestamente entre los equipos es mejor cuando simplemente tienes una relación amistosa".

Con Red Bull bajo el mando del francés Laurent Mekies y con una victoria ya conseguida esta temporada, el neerlandés está disfrutando su vida en Milton Keynes.

"No es tan picante, pero obviamente me gusta bastante cómo están yendo las cosas en este momento, con el comportamiento de todos, por decirlo de esa manera".

El piloto también dio una razón de sentido común para explicar por qué prefiere esto: menos conflicto significa menos distracciones.

"Es menos estresante. Todos llevamos una vida estresante y, cuando puedes quitarle un poco de estrés por momentos, está bien".

El equipo apartó a Horner de sus filas el año pasado después de un período de controversias y resultados dispares. Finalmente fue reemplazado por Mekies, quien asumió su cargo de jefe de equipo y CEO tras una etapa sólida en su equipo hermano Racing Bulls.

¿Cómo vería Verstappen un regreso de Horner a la F1?

Verstappen, que quiere prolongar su buena racha en Singapur este fin de semana después de un domingo exitoso en Malasia, fue preguntado sobre la posibilidad de que Horner regrese al paddock.

"Ha demostrado que hizo un buen trabajo. Por supuesto, la gente difunde muchos rumores y no sé cuánto de eso es cierto. No quiero sonar grosero, pero tampoco es mi problema ni mi preocupación. Él quiere volver y, si hay una buena oportunidad, estoy seguro de que lo hará, pero no sé dónde será".

La Fórmula 1 puede quedarse con su drama. Verstappen simplemente preferiría que menos gente lo llevara a la oficina.