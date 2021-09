Maylander: "Nunca me encontré con una situación así"

Continúan los ecos del Gran Premio de Bélgica, que terminó tras apenas dos vueltas detrás del coche de seguridad (tres según el criterio puntilloso de la FIA) y no volvió a arrancar, todo ello después de tres horas de parón en busca de esa "ventana" de la tormenta que arreció sobre el circuito de Spa-Francorchamps desde poco antes de las 15:00 de la tarde, hora local.

La parrilla del GP de Bélgica se puso en marcha con dos vueltas de formación después de un retraso de 25 minutos, pero las condiciones eran tan malas que la carrera se suspendió con bandera roja durante tres horas.

Durante este tiempo, la F1 y la FIA verificaron constantemente las condiciones y observaron si la lluvia había amainado. Después de tres horas de espera, la carrera comenzó detrás del coche de seguridad, pero después de dos vueltas quedó claro que las condiciones no eran adecuadas para la celebración del 12º GP de la temporada.

Así, el GP de Bélgica se detuvo de nuevo por bandera roja y no volvió a empezar, después de que Dirección de Carrera diese por finalizada la cita unos minutos después. Esto significó que la carrera fue la carrera más corta de todos los tiempos.

Bernd Maylander, la persona que estaba al volante del coche de seguridad, quiso dar su versión de lo ocurrido el domingo y explicar cómo fue la situación.

En declaraciones a Speedweek, Maylander dijo: "Realmente intentamos disputar la carrera este fin de semana. Salimos a la pista, pero también escuchamos los comentarios de los pilotos y, francamente, estoy de acuerdo con ellos. Cuando salimos por segunda vez, había más agua que en la Q3 del sábado".

"Todas las decisiones se tomaron correctamente. La segunda vez que salimos a la pista, la visibilidad era aún peor, al igual que las condiciones climatológicas".

"Además de todo esto, llegó un momento en el que, según las previsiones, la lluvia debería haber parado. Las condiciones no mejoraron y la lluvia no paró. Fue la primera vez en mi carrera que me encontré en una situación así".

Cuando se le comentó que en redes sociales algunos apostaron por él como Piloto del día, el alemán dijo entre risas: "Lo agradezco. Hago mi trabajo y tengo un buen equipo. Siempre es divertido trabajar en equipo y lo solemos hacer bien. Me tomaré una cerveza a la salud de esos aficionados".