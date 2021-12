Mazepin califica con cuatro sobre cinco su primer año en F1

El piloto ruso se estrenó en la F1 con el equipo Haas en 2021 después de haber terminado la temporada anterior de Fórmula 2 en la quinta posición. El 14º puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán fue su mejor resultado del año.

Haas tuvo el coche más lento de la F1 durante todo el curso y Nikita Mazepin estuvo situado en la parte trasera de la parrilla la mayor parte de la temporada, luchando únicamente contra su compañero de equipo Mick Schumacher, que le batió una y otra vez.

El moscovita admite que, aunque está orgulloso de cómo ha superado un año difícil, podría haber hecho un mejor trabajo de adaptación a las exigencias del campeonato.

"Terminé el colegio hace cuatro años y esa fue la última vez que me pusieron notas, y la verdad es que no lo echo mucho de menos", dijo Mazepin.

"Nunca creo que deban ponerme un cinco porque el cinco es la excelencia (en Rusia las notas van del 2 al 5), y no sé lo que es la excelencia. Hoy puede ser excelente, pero mañana me doy cuenta de que puedo hacer algo más".

"Así que un cuatro (sobre cinco) es lo máximo que puedo ponerme a mí mismo. Así que supongo que un cuatro por aguantar, porque los tiempos han sido realmente duros este año en ciertos momentos".

"Probablemente un tres por la adaptación, porque ese no fue mi punto fuerte y sigo mejorando en ello".

Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin protagonizó varios errores a lo largo de su temporada de rookie, incluido un accidente en la salida del GP de Bahréin que admite que fue uno de los puntos más bajos del año.

"He utilizado varios coches diferentes este año, así que cuando he utilizado coches que me han resultado difíciles o pesados, han sido los momentos más bajos", dijo, refiriéndose a haber tenido que utilizar un chasis con más peso en varias carreras este año.

"También cometí algunos errores, como en la carrera de Bahréin y en otros eventos en los que sentí que no tuve un buen rendimiento o no me esforcé demasiado y al final se me escapó mi tiempo como en Brasil, cuando creo que teníamos la oportunidad de superar a Williams o de entrar en la Q2".

"Esos fueron los momentos bajos, pero los momentos altos son... muchas carreras. Hice una buena carrera en Silverstone, en Brasil y en México"