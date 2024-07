Mazepin vuelve a los circuitos europeos tras levantamiento de sanciones para él

El expiloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin ha completado una prueba de GT3 en Hungría tras el levantamiento de las sanciones que impuso la Unión Europea a principios de año.

En una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 20 de marzo, Mazepin fue retirado de la lista de personas sancionadas tras la invasión rusa de Ucrania.

La UE había argumentado que no existían vínculos evidentes entre el joven de 25 años y su padre Dmitry, que también fue incluido en la lista de sancionados, más allá de sus evidentes lazos familiares. De ahí que concluyera que no había razón para que siguiera sujeto a ninguna medida restrictiva.

Después de que el Consejo de la UE decidiera no recurrir la decisión del tribunal, la sentencia de anulación de las sanciones entró plenamente en vigor el 30 de mayo, lo que permitió a Mazepin regresar a la UE por primera vez en años y de esta forma poder retomar su carrera como piloto tras el estallido del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

El piloto ruso aprovechó la decisión para viajar al nuevo circuito de Balton Park, en Hungría, para probar un coche LMGT3, que se cree que es un Ferrari 296 GT3, mientras sigue buscando más oportunidades en el mundo de la competición.

"Me alegro de que la UE haya reconocido que deportistas como yo, que no tenemos ninguna relación con la política, no debemos ser objeto de sanciones", declaró sobre la decisión.

"Tengo la esperanza de que todos los atletas a los que actualmente se les impide participar en competiciones internacionales debido a la geopolítica recuperen el lugar que les corresponde en la comunidad deportiva".

Nikita Mazepin, Ferrari 296 GT3 en Balton Park, Hungría Foto: Nikita Mazepin

Mazepin perdió su volante de F1 después de una sola temporada con Haas en 2021, después de que el equipo estadounidense rescindiera su contrato tras el ataque de Rusia a Ucrania a principios de 2022.

También puso fin a su acuerdo de patrocinio con Uralkali, una empresa rusa de fertilizantes dirigida por el padre de Mazepin, Dmitry.

Haas y Uralkali acudieron posteriormente a los tribunales, y esta última exigió la devolución de 13 millones de dólares tras alegar que se había incumplido su contrato.

No fue hasta el mes pasado que un tribunal de arbitraje suizo emitió un fallo para este caso de larga duración, con Haas autorizado a mantener una parte de la cuota de patrocinio que cubría su acuerdo hasta que se terminó el 4 de marzo de 2022 - y obligado a devolver el importe restante.

Motorsport.com entiende que Haas tiene que devolver una suma de alrededor de 9 millones de dólares de los 13 millones que Uralkali había pagado por adelantado para el segundo año de su contrato en 2022. Además, el equipo tiene que pagar a Nikita Mazepin la mitad de su salario para la misma temporada.