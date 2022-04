Mazepin habló de la guerra a Ucrania y su situación en Haas

Cargar reproductor de audio

Nikita Mazepin ha hablado por primera vez desde que fue despedido del equipo Haas y no solo lo ha hecho en temas que parecían tabú como la invasión de Rusia a Ucrania, sino también de la cuarta temporada de la serie documental de Netflix Drive To Survive, en la que el cuarto episodio se revela una polémica no documentada hasta ahora entre Haas y la familia Mazepin ocurrida en la temporada 2021 de Fórmula 1.

Mazepin perdió ante su compañero de equipo Mick Schumacher en las primeras carreras de su temporada de debut, lo que provocó las primeras sospechas por parte del ruso de que Schumacher había recibido un chasis mejor que el suyo. Acusaciones que siempre fueron negadas por el jefe del equipo Haas, Günther Steiner, pero que causaron problemas entre bastidores.

Drive To Survive mostró por primera vez una conversación entre el asesor de Haas, Jesper Carlsen, y Dmitri Mazepin, el padre de Nikita Mazepin, que con su empresa de fertilizantes Uralkali era el patrocinador principal del equipo Haas hasta que la escudería estadounidense puso fin a la cooperación el 5 de marzo de 2022.

Mazepin padre y la amenaza a Günther Steiner

Mazepin padre amenazó en el fin de semana de la carrera de Barcelona de 2021 diciendo que: "Enviaré una carta oficial diciendo que acabaremos con el financiamiento y dejaremos de correr aquí”, una forma en que buscó presionar para tratar de intercambiar los coches porque sentía que uno era favorecido.

Se sabe que Mazepin hijo habló públicamente por primera vez en Spielberg, cuatro carreras después del incidente de Barcelona, de que su chasis era más pesado que el de Schumacher. Esto fue incluso confirmado por Steiner y tuvo que ver con las reparaciones. Sin embargo, Steiner siempre subrayó que la diferencia era marginal. A partir de Spa, el piloto ruso recibió un chasis diferente.

Stephen Sackur, de la BBC, ha preguntado ahora a Mazepin sobre las tensiones reveladas por Netflix y las ha comparado con un chantaje. Pero el piloto ruso lo relativizó en la entrevista: Fue "una situación difícil" porque "cuando llegas a un equipo de Fórmula 1, esperas que los dos coches sean iguales".

Eso es así incluso "si se trata de un equipo pequeño en comparación con otros…Quieres que te traten con igualdad. Por eso luchamos mi padre y yo", explica Mazepin, relativizando la acusación de chantaje.

Mazepin: La foto de Putin sigue en Instagram

El ruso de 23 años también se enfrenta a acusaciones en relación con la guerra de Ucrania. En su cuenta de Instagram todavía hay una foto sin borrar en la que aparecen él y su padre con el presidente ruso Vladimir Putin. Y a diferencia de otros deportistas rusos, todavía no se ha distanciado de Putin ni ha condenado la guerra.

Sackur aborda el tema en la entrevista de la BBC sin sutilezas superfluas y concluye, a partir del post de Instagram no borrado, que Mazepin es un fanático de Putin. Lo que este último no acepta: "Stephen, eso no es correcto. Soy ciudadano de mi país. Nací y me desarrollé en Rusia".

"Mi única conexión con el presidente de mi país es a través del deporte que practico. Cuando lo conocí, fue en el autódromo después de ganar una carrera, por lo que recuerdo. De eso hablamos. Era el único piloto ruso en la Fórmula 1, así que esa es la conexión. Porque la Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo".

¿Qué dice Mazepin sobre la reunión de su padre con Putin?

Pero Sackur no cejó en su empeño en la entrevista y también sacó a relucir una reunión que el padre de Mazepin tuvo con Putin cuando la guerra en Ucrania ya había comenzado, una situación que el expiloto de F1 defiende: "Uralkali suministra fertilizantes al mundo. No sólo a Rusia, sino que Uralkali es responsable de la seguridad alimentaria y el hambre en el mundo".

"La empresa controla alrededor del 35% del mercado mundial y se asegura de que la gente tenga alimentos y esté sana y sobreviva. Por eso hubo esta reunión. Es una industria clave para el país, pero también para el mundo entero".

A Mazepin le resulta difícil distanciarse satisfactoriamente del entrevistador en la entrevista, titulada "HARDtalk". Al menos admite que es "muy doloroso a muchos niveles" ver lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, sin embargo, condena enérgicamente las sanciones occidentales contra el gobierno ruso y algunos de sus habitantes.

Mazepin y su padre están en la lista de sanciones de la Unión Europea, y el piloto ruso no está de acuerdo: "No estoy de acuerdo con las sanciones y pienso luchar contra ellas. Tal vez ahora no sea el momento adecuado. Si miramos toda la situación, cómo se trata a los atletas, es cancelar la cultura contra mi país".

Por qué Mazepin prefiere no decir nada sobre la guerra

A cuestionamiento del comentario de que no se le permite calificar la situación en Ucrania de "guerra" o "invasión", según el gobierno ruso, porque de lo contrario se enfrentaría a problemas con las autoridades, Mazepin dice: "Hay riesgos en todos los lados, Stephen. No importa lo que diga o haga, siempre hay un ejército de críticos esperando para desmontar cada cosa que diga".

Ante esto pide que se comprenda su situación: "Tengo 23 años y, sinceramente, es muy difícil maniobrar con cosas así". Y añade: "Voy a ser sincero: Veo enormes riesgos en hablar. Nunca voy a complacer a todo el mundo. Por eso no digo nada al respecto en público".

Aunque Mazepin ya no puede correr en la Fórmula 1, no está de brazos cruzados. Mientras tanto, según sus propias declaraciones, ha creado una fundación para ocuparse de las preocupaciones de los atletas, principalmente rusos y bielorrusos, que fueron desterrados debido a la guerra de Ucrania y ya no pueden practicar su deporte. Como le ocurrió a él mismo.

"El propósito por el que creé esta fundación es que la gente tenga una opinión. Apoyo a los que quieren expresar su opinión. Pero yo soy uno de esos deportistas que quieren reservarse sus opiniones. Y creo que es un derecho muy importante que tiene todo el mundo. Por lo tanto, no voy a comentarlo en público", dice.

Mazepin: contrato con Haas hasta finales de 2024

Mazepin dice que tenía un contrato de cuatro años con Haas que concluiría hasta el final de 2024. El patrocinio titular por parte de Uralkali era "un acuerdo separado", señala. Aunque esté claro para todos los que conocen el sector: Por supuesto, el patrocinio estaba vinculado a la conducción de Mazepin en la F1.

Por cierto, su desafortunada forma de abordar la guerra de Ucrania a los ojos de algunos observadores no fue la primera controversia que rodeó a Mazepin. En 2016, cuando aún pilotaba en la Fórmula 3, dio varios puñetazos en la cara a su competidor Callum Ilott por obstruirle en una vuelta rápida. Además está el capítulo a principios de 2021 cuando tocó a una mujer sin su permiso y que sigue siendo recordado por la mayoría de los aficionados a la Fórmula 1.

Mazepin, preguntado al respecto en la entrevista de la BBC, explicó: "Nunca es fácil crecer. Uno crece y aprende de sus errores. En mi caso, asumí toda la responsabilidad. Para ser sincero, no estoy orgulloso de ello. Pero esos fueron los errores de un joven".