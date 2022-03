Mazepin y su padre son ahora objeto de sanciones de la UE

Las últimas incorporaciones fueron publicadas por el Consejo de la Unión Europea el miércoles.

La noticia llegó poco después de que Mazepin dijera a los medios de comunicación que ni él ni su padre estaban sujetos a sanciones, y que por tanto eso no podía servir de motivo para que el equipo Haas F1 cancelara tanto su contrato como el de su patrocinador Uralkali.

Mazepin explicó en una conferencia online el miércoles que su despido de Haas el 4 de marzo fue una sorpresa, ya que no había recibido ninguna indicación del director del equipo, Gunther Steiner, que tomarían ese camino.

Él dijo que había aceptado firmar el documento preparado por la FIA y que permitía a los pilotos de Rusia competir bajo bandera neutral.

"He consentido esta decisión incondicionalmente cuando fue preparada por el Consejo Mundial del Deporte Motor", dijo el antiguo competidor de la escudería estadounidense.

"Así que la decisión de Haas no se basó en ninguna directiva del organismo rector del deporte, ni fue dictada por ninguna sanción que se impusiera ni a mí ni a mi padre, ni a su empresa".

Sin embargo, a las pocas horas, Mazepin figuraba como el ruso número 732 sancionado por la Unión Europea, mientras que su padre era el número 723.

Nikita Mazepin, Haas F1, on the grid with his father Dmitry Mazepin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images