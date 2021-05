Mazepin sancionado con tres posiciones en España

El piloto ruso estaba atrapado en un grupo de coches lentos que se preparaban para comenzar sus vueltas rápidas en la Q1 de Barcelona, cuando Lando Norris se acercó rodando rápido con el McLaren a ellos, mientras terminaba su vuelta.

Si bien se supone que los pilotos deben respetar el orden de los coches antes de empezar sus vueltas, Nikita Mazepin se encontró a Kimi Raikkonen y Yuki Tsunoda, que estaban terminando sus vueltas cronometradas y que se apartaron de la trazada de Norris.

Mazepin creyó que hubiera sido peligroso seguir el pacto y mantener su posición por detrás de ellos para dejar pasar a Norris, por lo que decidió empujar y empezar su vuelta.

Esto provocó que Norris perdiese mucho tiempo al ser bloqueado por el piloto de Haas en la última curva, lo que le obligó al británico a salir una segunda vez para asegurarse el pase a la Q2, algo que afectaría también a sus opciones en Q3.

La investigación de los comisarios concluyó que Mazepin podría haber esperado un poco más y haberse colocado por detrás de Norris. El ruso fue penalizado con tres posiciones en parrilla y un punto en su licencia.

Respecto al incidente, Mazepin reconoció que el acuerdo entre pilotos sobre mantener el orden antes de empezar las vueltas no funcionó.

Conversando por videollamada con la prensa sobre lo que ocurrió, Mazepin afirmó: "Bueno, si no me equivoco, alguien antes en esta llamada ha preguntado sobre el pacto entre caballeros de los pilotos en la última curva en Bahrein. Creo que fue un excelente ejemplo de que eso no funciona en la Fórmula 1.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Estaba intentando mantener mi posición, desde que lo presentí, pero es muy complicado cuando dos coches te adelantan en la última curva que es muy lenta y estrecha".

"Con la longitud de los monoplazas, que son dos metros y medio, no puedes poner un tercer coche ahí, y más aun si el cuarto coche está llegando a mucha velocidad. Por lo que, no creo que pelear por detrás fuera una opción, porque eso hubiera dejado mi parte trasera en la línea de meta".

"La única posibilidad era acelerar, es lo que hice. Y sí, desafortunadamente, estas situaciones se juntan todas en una".

"No estoy molesto por eso, porque no había mucho que yo pudiera hacer, a parte de, tú sabes, desaparecer. Algo que por desgracia no soy capaz de hacer".

La penalización en parrilla de Mazepin no marcará ninguna diferencia en su posición de salida, ya que clasificó en la última posición.

