Mazepin sobre Schumacher: los resultados hablan por si solos

A principios de 2022, Haas iba a comenzar la temporada con la misma pareja de pilotos que el año pasado, pero se vieron obligados a hacer un cambio ante la invasión rusa a Ucrania que hizo que su patrocinador Uralkali tuviera que irse primero, y con ellos esencialmente dejar fuera de la competencia al piloto Nikita Mazepin, quien fue reemplazado por Kevin Magnussen.

El piloto destituido ruso ha hablado ahora con Match TV sobre su situación y ha explicado que no dudaría en volver a la Fórmula 1 si se presentara la oportunidad: "No dudaría en volver a ponerme al volante y aprovechar la primera oportunidad que tenga", dijo el excompetidor quien recordó la suerte puede cambiar rápidamente como sucedió con Magnussen, quien ya hacía su carrera en los Estados Unidos y pensaba en el FIA WEC con Peugeot.

"Todo es posible. Magnussen está en gran forma tras su salida y ha demostrado lo que puede hacer. Me gustaría repetir su historia de éxito", dijo, insinuando un regreso.

La pregunta es hacia dónde se dirige el camino de Mazepin. Le gustaría volver a la F1 a través de otro campeonato o incluso asumir primero un papel de piloto reserva.

"Hace cuatro meses no podía imaginar que todo cambiaría tan rápidamente. Ahora no puedo imaginar que en cuatro meses todo vaya bien, pero espero que sí".

Mazepin también dijo que no había recibido ni un solo mensaje de su antiguo equipo desde su despido, una situación que le sorprendió: "Si despidieran a un mecánico o a alguien con quien trabajara estrechamente, le habría enviado un mensaje independientemente de lo que pensara de la persona o de la dirección".

El ruso también tuvo palabras para su excompañero Mick Schumacher, quien está pasando por momentos complicados en su segunda temporada en Fórmula 1. Aunque no fue profundo en el tema sí dijo: “Los resultados hablan por sí solos, no necesito añadir nada", esto respecto al hijo de Michael Schumacher que no ha sumado puntos en la campaña 2022.