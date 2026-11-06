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Las actualizaciones que McLaren trajo al GP de Brasil de F1 con la mira en 2027

El equipo de Woking también apunta a recuperar de manos de Red Bull el control del tercer puesto en el campeonato de constructores de F1

Jake Boxall-Legge

Publicado: 6 nov 2026, 18:49

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McLaren reveló sus actualizaciones para el Gran Premio de Brasil mientras busca una recuperación tardía de tercer lugar en el campeonato de constructores de Fórmula 1, con la introducción de nuevos alerones delantero y trasero para la carrera de Interlagos.

El equipo dice que esto alimentará el desarrollo de su coche de 2027, con la esperanza de que el paquete aerodinámico revisado aporte una pequeña mejora en la manejabilidad a un MCL40 a menudo recalcitrante.

Un nuevo alerón delantero modificó las dimensiones de cada uno de los tres elementos. El plano principal, el más bajo de los tres, redujo la longitud de su cuerda y el elemento central la aumentó. Por lo tanto, los pilares del alerón ahora se montan en la sección media del ala. La longitud de la cuerda del plano superior del alerón también se incrementó, y este será el único elemento afectado por la aplicación del modo de recta.

Evidentemente, el equipo considera que este es el mejor compromiso entre el rendimiento en recta y en curva, y aumentar el área efectiva del elemento superior debería permitirle recortar un nivel similar de resistencia aerodinámica en las rectas.

En otra zona del alerón, el plano principal ahora desemboca en la parte inferior del endplate, que luego pasa directamente al footplate y al túnel de vórtices delante de la rueda.

McLaren también introdujo un alerón trasero revisado, con el objetivo de aumentar la carga trasera y ofrecer equilibrio con la aerodinámica delantera. Esto llega con una nueva beam wing, utilizada para montar el alerón a la carcasa de la caja de cambios.

El equipo también registró una actualización menor en el piso, que según dice "resulta en un mejor acondicionamiento del flujo y la consiguiente mejora del rendimiento aerodinámico del piso".

Lando Norris utilizó las nuevas actualizaciones en la FP1, mientras que el reserva Leonardo Fornaroli, que ocupó el lugar de Oscar Piastri, tuvo la tarea de aportar datos de referencia con la especificación anterior.

"Creo que nuestro ritmo de desarrollo ha sido bastante razonable, pero creo que Red Bull este año probablemente ha sido la referencia en eso", dijo Piastri sobre el progreso de McLaren durante 2026. "Comparado con donde empezamos el año, la mitad de la temporada fue fuerte como equipo y luego obviamente creo que los demás nos han superado un poco en desarrollo desde entonces.

Photo by: Jake Boxall-Legge

"Creo que lo más importante es simplemente que el coche es difícil de manejar; tiene potencial cuando puedes conducirlo de la manera en que necesita ser conducido y no cometer errores —entonces puede ser muy rápido—, pero hacer eso es demasiado difícil en este momento.

"Eso probablemente sea lo más importante que nos limita, pero creo que en nuestro desarrollo probablemente hemos superado a algunos de nuestros rivales, aunque no hemos sido la referencia este año como lo fuimos en los últimos dos años.

"Obviamente también tenemos algunas piezas nuevas este fin de semana, que esperamos que ayuden, sin duda. Sabemos que en definitiva marcamos la referencia de desarrollo en los últimos dos años, y en Fórmula 1 todos intentan superarse bastante rápido, así que estamos mejorando constantemente en nuestro trabajo".

Ninguno de los otros equipos registró oficialmente actualizaciones para esta carrera.

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