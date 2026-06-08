McLaren admite que ser equipo cliente de Mercedes es una desventaja en la F1 2026

Después de que McLaren asegurara un doble podio en Miami y pareciera haber dado la vuelta a la esquina tras su primera gran mejora del año, los fines de semana de carrera en Montreal y Mónaco no han salido según lo previsto.

En Canadá, las cosas se desmoronaron en parte debido a la decisión de salir con neumáticos intermedios, mientras que Lando Norris más tarde se retiró por un problema en la caja de cambios. Mónaco trajo otro abandono para el vigente campeón del mundo, esta vez debido a un problema con la propia unidad de potencia.

Aunque Stella enfatiza que cada abandono hasta ahora ha tenido una causa raíz diferente, cree que exponen una cosa: la fiabilidad aún no está donde debe estar. Si bien McLaren se fija principalmente en sí mismo en ese sentido, también ve una desventaja en ser un equipo cliente.

"Nunca antes sentimos que ser un equipo cliente nos haya puesto en desventaja. Y cuando digo esto, y quiero ser claro aquí, para evitar cualquier malentendido: no es porque seas una prioridad menor para [Mercedes] HPP", dijo Stella cuando Motorsport.com le preguntó en Mónaco.

"Es porque tienes menos oportunidades de integrarte, de mantenerte en el mismo calendario cuando se trata de abordar problemas de fiabilidad o de explotar la unidad de potencia desde un punto de vista de rendimiento, combinando los esfuerzos cuando utilizas las instalaciones, y algunos experimentos en el lado del chasis que puedes añadir a una tirada larga de la unidad de potencia cuando eres un equipo oficial.

"Hay muchas razones por las que la fiabilidad asociada a la unidad de potencia [juega un papel], o por aprovechar el hecho de ser un equipo oficial desde el punto de vista de la unidad de potencia. Creo que estos problemas de fiabilidad han pasado al centro de atención en 2026, cuando tuvimos un cambio tan importante en el reglamento técnico."

There are "less opportunities to integrate" car and power unit when working as a customer, says McLaren's Andrea Stella Photo by: Ryan Pierse / Getty Images

El CEO de McLaren, Zak Brown, ha indicado que el equipo con sede en Woking estaría, en teoría, abierto a desarrollar su propia unidad de potencia a largo plazo —tal como ha hecho Red Bull—, siempre que pueda hacerse de una manera rentable.

McLaren quiere ser "completamente justo" con Mercedes HPP

La pregunta es, sin embargo, qué se puede hacer a más corto plazo para eliminar las preocupaciones sobre la fiabilidad, y Stella dice que eso es exactamente lo que se está examinando actualmente en detalle.

"Esa gran relación [con Mercedes HPP] nos permite revisar elemento por elemento, aprender de cada uno y resolverlo técnicamente. Pero cuando no sabes lo que viene, no es suficiente simplemente abordar cada elemento por separado.

"En última instancia, necesitas revisar la profundidad, la intensidad y la eficacia de las diversas reuniones, la implicación, el intercambio de información, los procesos —de fábrica a fábrica, de pista a pista, de pista a fábrica, y así sucesivamente. La revisión sigue en curso y es, en cierto modo, puntual en términos de analizar cada elemento individualmente", explicó Stella.

"Pero también es una revisión más amplia en términos de qué tenemos que mejorar. Porque en 2026 hay muchísima novedad, hay muchísimas cosas nuevas, y más o menos tenemos que operar a un nuevo nivel de colaboración en comparación con lo que hacíamos antes. Estas conversaciones ya comenzaron hace algunos meses, pero como todo en la F1, siempre hay un tiempo de espera. No es que veas los resultados al día siguiente. Así que esto ya está ocurriendo y es relativamente amplio como discusión."

Stella quiere subrayar que no está señalando culpables de ninguna manera y que la relación con Mercedes HPP sigue siendo muy exitosa. Además, añade que McLaren también ha experimentado problemas de fiabilidad que no estaban relacionados en absoluto con su proveedor de unidad de potencia.

"Hay algunos, como el problema de la caja de cambios en el coche de Lando en Canadá, que son puramente del lado de McLaren. Así que solo quiero ser totalmente justo con nuestro proveedor de unidad de potencia, con quien hemos tenido una relación fantástica, muy exitosa. Y aun así, la relación es excelente."

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