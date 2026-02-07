Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

McLaren advierte que las mayores ganancias provendrán de aprovechar el motor Mercedes

Stella afirma que Barcelona ha confirmado que la base del MCL40 de McLaren es sólida, pero que, para sacar el máximo rendimiento, los pilotos tendrán que dominar la nueva unidad de potencia y los modos aerodinámicos.

Alex Harrington
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que las pruebas realizadas en Barcelona han demostrado que las mayores mejoras del MCL40 vendrán de aprender a explotar la unidad de potencia, así como la aerodinámica activa introducida este año.

La escudería de Woking abordó sus pruebas en el Circuito de Barcelona- , consciente de que sería su primer contacto con la realidad de la nueva normativa. Ahora, tras un total de 291 vueltas recorridas por sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, el equipo de color papaya cuenta con una sólida base, aunque deberá desarrollarla rápidamente.

Pero Stella no teme que el rendimiento general venga dictado por la rapidez con la que los equipos y los pilotos puedan comprender el "conjunto de herramientas" que ofrecen estas nuevas normas. 

"Han sido tres días muy útiles", afirmó en una entrevista con el equipo. "Hemos podido recopilar una gran cantidad de datos y empezar a comprender cómo se comportan la nueva generación de monoplazas   en la realidad en pista y ya no únicamente en simuladores".

El italiano se apresuró a añadir que el coche reaccionó como esperaban y en línea con sus simulaciones. Esto supone quizás un soplo de aire fresco tras los problemas de correlación experimentados por varios equipos durante la era del efecto suelo. 

"Lo que vimos en la pista coincidió con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones. Lo que quedó claro es que la curva de aprendizaje es muy pronunciada para todos, tanto para los pilotos como para los equipos, lo que significa que cada vuelta te enseña algo útil en términos de rendimiento".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: McLaren

"Al fin y al cabo, era natural esperar tal escenario, teniendo en cuenta que estos coches son totalmente nuevos, de la A a la Z. Sabemos que el MCL40 es un buen punto de partida, pero ahora tenemos que trabajar duro para desarrollarlo y, a través de nuestro conocimiento del coche, mejorar el rendimiento general del paquete, tanto para el futuro inmediato como para definir mejor las líneas de desarrollo durante la temporada".

Continuó: "Aunque se trata de indicaciones muy preliminares, creo que una de las áreas en las que hay un gran margen de mejora es en el aprovechamiento de la nueva unidad de potencia y todas las opciones disponibles para el piloto.

También hay mucho potencial por explotar en cuanto a la gestión de la configuración aerodinámica variable, refiriéndome a la alternancia entre el modo de curvas y el modo de rectas de l .

Dicho esto, es obvio que esta generación de monoplazas se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo: hace cuatro años, cuando debutaron los coches con efecto suelo, nos encontrábamos en circunstancias diferentes, ya que la unidad de potencia y los neumáticos no habían cambiado esencialmente con respecto al año anterior".

