Fórmula 1 GP de Sao Paulo

McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil

McLaren volverá a actualizar su coche de 2026 en Interlagos, con piezas que deberían trasladarse al monoplaza del próximo año

Benjamin Vinel

Publicado: 3 nov 2026, 16:54

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McLaren introducirá mejoras en su monoplaza MCL40 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana, con un concepto de alerón delantero que se espera que forme parte de su coche de 2027.

El equipo había pasado al frente cuando actualizó de forma sustancial el MCL40 en Hungría, con Lando Norris ganando esa carrera y la siguiente en Zandvoort, pero desde entonces retrocedió en el orden competitivo pese a introducir otro paquete amplio de mejoras en Bakú y más piezas nuevas en Austin.

McLaren tuvo el cuarto coche más rápido en las últimas cuatro sesiones de clasificación, con una desventaja promedio de 0.511s respecto a la pole position y una brecha de 0.236s con el tercer monoplaza más veloz, pero sigue trabajando para mejorar el MCL40, con la mira puesta en 2027.

"Tenemos algunas actualizaciones que llegarán al coche en el alerón delantero, el alerón trasero y algunos componentes del suelo como parte de nuestro ciclo normal de desarrollo", dijo Peter Prodromou, director técnico de aerodinámica. "El objetivo es recuperar terreno, mejorar nuestro rendimiento en las carreras restantes y generar impulso de cara al próximo año.

"Sao Paulo ha sido un buen circuito para nosotros en el pasado y es una pista bastante representativa, así que tenemos la esperanza de que estas mejoras puedan ayudarnos a dar otro paso hacia el frente.

Peter Prodromou, director técnico de aerodinámica de McLaren.

Photo by: McLaren

"La temporada aún no terminó: estas mejoras están diseñadas para mejorar el coche ahora y ayudarnos en nuestra lucha por el tercer puesto en el campeonato. Aunque el aprendizaje que obtengamos de estas actualizaciones alimentará el desarrollo del próximo año, también esperamos trasladar el concepto del nuevo alerón delantero a la especificación de lanzamiento del coche del año que viene".

McLaren tiene una desventaja de 17 puntos respecto a Red Bull, que marcha tercero, pero solo ha sumado 59 puntos frente a los 152 de su rival en las últimas cinco rondas.

La carrera de México fue de todos modos alentadora, con Norris terminando quinto a solo 12 segundos del ganador, Max Verstappen, aunque el vigente campeón mundial no se mostró optimista para las próximas rondas.

"Si miramos Bakú y demás, creo que todavía vamos a tener problemas de ritmo", dijo el domingo por la noche. "Así que necesitamos mejorar mucho más el coche en ciertos circuitos y en ciertas áreas.

"Hoy estuvo bien, pero no estoy convencido de que si volvemos a las pistas en las que sufrimos vayamos a estar bien de repente. Simplemente hoy nos favoreció, pero no quiero depender de un poco de esperanza y suerte en el rendimiento.

"Sabemos qué necesitamos mejorar, solo lleva tiempo, y ojalá podamos tener un mejor día en Brasil".

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