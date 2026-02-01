McLaren se quedó "un poco atrás" durante los test de Barcelona pero no se preocupan

McLaren tiene sentimientos encontrados tras el shakedown de Fórmula 1 en Barcelona. Según el director técnico Neil Houldey, el equipo se quedó un poco rezagado durante los primeros días, después de que pequeños pero persistentes problemas causaran un número inesperado de contratiempos. Esto provocó que Lando Norris y Oscar Piastri "solo" pudieran completar 291 vueltas. En comparación, competidores como Mercedes (500) y Ferrari (444) recorrieron muchos más kilómetros.

Sin embargo, la escudería británica logró finalmente concluir el programa de pruebas de forma positiva. Para McLaren, la preparación comenzó en realidad antes, con una prueba completa del coche en el banco de pruebas de Austria. Desde allí, el equipo viajó directamente a España. Los dos primeros días se dedicaron principalmente a preparar el nuevo coche, por lo que el número de kilómetros recorridos fue menor de lo esperado. "El primer y el segundo día no conseguimos recorrer toda la distancia que queríamos", explicó Houldey. "Tuvimos algunos pequeños problemas molestos que causaron bastante tiempo de inactividad".

Sin embargo, en el último día volvió la confianza: ambos pilotos se subieron al coche y completaron un gran número de vueltas sin problemas. Para plena satisfacción de Piastri: "Sí, fue bien, fue agradable completar unas cuantas vueltas buenas. Fue un día mucho más tranquilo que los dos primeros, así que estuvo bien".

El desarrollo del coche de la próxima temporada, el MCL40, ha tenido una larga preparación. Las bases se sentaron ya en 2024, cuando se vislumbraron los primeros contornos del reglamento. Un pequeño grupo de diseñadores, aerodinámicos y especialistas en rendimiento comenzó entonces con el desarrollo, incluso antes de que se permitiera oficialmente el uso del túnel de viento y el CFD. A continuación, el equipo tuvo que encontrar un equilibrio entre el desarrollo del coche de 2025 y el proyecto completamente nuevo de 2026, para lo cual se destinó cada vez más personal. Según Houldey, ese arduo trabajo ha dado como resultado un coche con el que el equipo se siente cómodo. La prueba de shakedown consistió en marcar una extensa lista de comprobación.

Oscar Piastri en el muro de boxes en Barcelona. Foto: McLaren

Un aspecto importante fue comprender los diferentes modos de conducción, como los modos de línea recta y de curva. "Todo eso es nuevo para nosotros y gran parte de lo que intentamos comprender esta semana", según Houldey. "Los datos recopilados se utilizan ahora para perfeccionar aún más el simulador, de modo que sea aún más realista para los pilotos".

Además, McLaren también estuvo muy atento a la competencia. "Tenemos muchas fotos de los coches de otros equipos", dijo Houldey con una sonrisa. "Siempre es útil ver lo que están haciendo los demás. Eso puede dar ideas para futuras direcciones de desarrollo".

La próxima semana estará dedicada al análisis y la mejora. El objetivo es claro: llegar a Baréin con un coche más rápido y fiable que durante la prueba. A pesar del retraso inicial, McLaren parece confiar en que está dando los pasos adecuados de cara a la nueva temporada.