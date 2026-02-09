McLaren califica de "política típica" las quejas de los rivales por el motor Mercedes

El director ejecutivode McLaren F1, Zak Brown, cree que la saga en torno a Mercedes y la relación de compresión de su unidad de potencia es "la política típica de la Fórmula 1".

La relación de compresión de los motores de combustión V6, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido a 16:1 para esta generación de unidades de potencia, en parte para ayudar a que la fabricación de motores sea más accesible para los recién llegados como Audi.

Pero Audi, Honda y Ferrari creen que Mercedes ha encontrado una forma inteligente de cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, que es como la mide la FIA, mientras que la amplía en condiciones calientes y en marcha, obteniendo así una ventaja significativa. Mercedes insiste en que sus unidades de potencia son totalmente legales.

El director ejecutivo de McLaren, Brown, cuya escudería es una de las cuatro que utilizan Mercedes junto con el equipo oficial, Williams y Alpine, ha desestimado las quejas sobre la unidad de potencia de Mercedes como maniobras políticas.

"Es la política típica de la Fórmula 1. El motor ha sido diseñado y cumple totalmente con las normas", afirmó en la presentación del MCL40, el coche de McLaren para 2026. "De eso se trata este deporte. No es diferente a cosas como los difusores dobles que hemos visto en el pasado, que cumplían con las normas.

No creo que haya una ventaja significativa tal y como la presenta la competencia, pero, por supuesto, su trabajo consiste en sacar partido de cualquier ventaja percibida y convertirla en noticia. Pero la realidad es que el motor cumple totalmente con la normativa y ha superado todas las pruebas. Y creo que [Mercedes] HPP ha hecho un buen trabajo".

El asunto ha sido debatido en profundidad por la FIA y por el Comité Asesor de Unidades de Potencia de la F1, y se han barajado algunas ideas para tomar medidas drásticas, como realizar pruebas después de que el motor se haya calentado por primera vez, o que la FIA utilice sensores adicionales para medir el fenómeno mientras está en funcionamiento.

Cualquier cambio en los procedimientos de prueba de la FIA o cualquier otro ajuste en la unidad de potencia tendría que superar los procesos de gobernanza habituales y obtener una mayoría cualificada, lo que significa el respaldo de cuatro de los cinco fabricantes, la FIA y el titular de los derechos comerciales, FOM. Red Bull-Ford Powertrains, que inicialmente se creía que se beneficiaría de la misma interpretación de la normativa, también tendría que votar a favor de dicho cambio.

La FIA está dispuesta a poner fin a la controversia, para que no se prolongue hasta la temporada 2026. Pero los cambios a corto plazo que los rivales de Mercedes están impulsando antes del inicio de la temporada en Melbourne en marzo siguen pareciendo poco probables, ya que podrían obligar al fabricante a realizar cambios que quizá no sean factibles antes del inicio de la temporada.

A pesar de ello, Brown no se suma al alarmismo de que los equipos de Mercedes acabarán sin poder correr en Australia.

"No puedo imaginar que no haya equipos Mercedes en la parrilla de Australia", afirmó. "No estamos al tanto de esas conversaciones, así que ni siquiera sabría, desde el punto de vista de la unidad de potencia, qué se necesitaría para cambiar la normativa. Pero estoy seguro de que tendremos a todos los equipos Mercedes en la parrilla de Australia".