Los cambios de McLaren en Miami no serán "tan grandes" como los principales de 2023

McLaren puso en marcha varios conjuntos importantes de mejoras en las rondas de Austria y Singapur del año pasado que dieron un giro completo a su suerte, pasando de ser un equipo de la parte media a uno que podía luchar por podios con Ferrari y Mercedes en la segunda mitad de la campaña.

En las primeras carreras de 2024, McLaren consiguió consolidar su posición e incluso adelantarse a Mercedes. Pero en la presentación de su MCL38 en febrero, el equipo ya dijo que tenía en cartera proyectos de desarrollo más prometedores que no pudo finalizar a tiempo para la versión de lanzamiento.

El primer paquete de mejoras ya está listo para el Gran Premio de Miami de este fin de semana y, aunque el jefe del equipo, Stella, se ha guardado mucho las cartas, ha indicado que supondrán un paso adelante notable, pero que no serán tan importantes como las mayores mejoras de 2023.

"Esta actualización no será tan grande como las dos que hicimos el año pasado en Austria y Singapur, pero debería ser un paso decente", dijo Stella. "Debería ser notable".

"No puedo decir mucho más, porque si no, hablamos de cifras. Con eso, me gustaría mantener la confidencialidad".

"Pero digamos que no tan grande, probablemente como Austria y Singapur, pero perceptible, si las cosas se corresponden con nuestras expectativas, con los números del túnel de viento, por ejemplo, y con la simulación por computadora".

"Siempre es un gran 'si', porque aunque la tasa de acierto de esta correlación ha sido buena en los últimos 12 meses, siempre hay posibles sorpresas".