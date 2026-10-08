McLaren hace cambios para Singapur tras los problemas de motor de Lando Norris

El equipo McLaren de F1 ha realizado una serie de cambios periféricos en la unidad de potencia Mercedes de Lando Norris en un intento por erradicar un problema persistente en el sistema de combustible.

McLaren quedó considerablemente fuera de ritmo en las largas rectas de Bakú hace dos semanas en comparación con Mercedes, con quien comparte motores. Pero aunque parte de su déficit se explicaba por debilidades intrínsecas del coche y por cómo utilizaba la unidad Mercedes, el coche de Norris estuvo particularmente falto de velocidad punta en la clasificación por lo que McLaren identificó como un problema de inyección de combustible.

El problema reapareció de forma intermitente en la carrera, también en el coche de Oscar Piastri en menor medida, y luego perjudicó al equipo en el Gran Premio de Bahréin del pasado fin de semana en Malasia.

Se entiende que McLaren ha decidido ahora realizar una serie de cambios en componentes auxiliares relacionados con la unidad de potencia, incluido el sistema de combustible, que está del lado del equipo y no de Mercedes, antes de los FP1 de Singapur en un intento por resolver el problema.

"[Tengo] esperanza. Primero tenemos que salir a pista y ver cuánto ha mejorado", dijo Norris el jueves.

"Han sido dos fines de semana frustrantes intentando averiguar cuál ha sido el problema y por qué ha habido una falta constante de velocidad y rendimiento en recta. Y especialmente en este tipo de batalla en la que hemos estado, en las dos últimas clasificaciones han sido dos o tres posiciones. Así que me ha costado bastante."

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Singapur es uno de los circuitos menos sensibles a la potencia del calendario de F1, pero con una batalla ajustada entre los cuatro primeros prevista, McLaren no puede dejar nada de rendimiento sobre la mesa, y la práctica libre será la oportunidad para ver si sus problemas con el sistema de combustible son cosa del pasado.

"Obviamente también es un circuito donde las rectas no son la máxima prioridad y no son tan perjudiciales como en los últimos fines de semana", dijo el vigente campeón del mundo. "Pero, aun así, siempre quieres ir por las rectas tan rápido como deberías poder hacerlo y siempre es duro cuando sales mejor de las curvas y acabas yendo más lento.

"Al mismo tiempo, obviamente también hay cosas que puedo hacer mejor. Pero confío en que el equipo ha hecho un buen trabajo. Han trabajado mucho para intentar entender las cosas y tengo esperanza de que este fin de semana vaya mejor. Pero, sinceramente, primero tengo que salir a pista y verlo."

En términos más generales, Singapur es una prueba importante para McLaren para verificar si su desconcertante falta de rendimiento en Malasia fue algo puntual. Se esperaba que el circuito de Sepang se adaptara a los puntos fuertes del MCL40, pero en cambio McLaren fue solo el cuarto equipo más rápido en pista, algo potencialmente relacionado con cómo la aerodinámica del coche interactuó con la superficie extremadamente bacheada de la pista.