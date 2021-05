McLaren contra el retraso de los nuevos test a los alerones flexibles

Como reveló Motorsport.com la semana pasada, la FIA introducirá nuevos nuevas pruebas de flexibilidad del alerón trasero y controles visuales ante la sospecha de que los equipos estén obteniendo alguna ventaja aerodinámica.

Sin embargo, los nuevos test no entrarán en vigor hasta el Gran Premio de Francia el próximo mes, por lo que los equipos aún podrán utilizar sus actuales diseños en las carreras de Mónaco y Bakú.

Este retraso ha molestado a McLaren, ya que considera injusto permitir a los equipos correr con alerones que les dan una ventaja.

El jefe del equipo, Andreas Seidl, dijo: "Recibimos con agrado la reacción de la FIA con la directiva técnica, por lo que en eso estamos contentos. Con lo que no estamos muy de acuerdo es con el momento de aplicación porque, desde nuestro punto de vista, no hay ninguna razón para que muchos equipos sigan teniendo la ventaja de hacer cosas que, según nuestro criterio, van claramente en contra del reglamento".

"Ya tenían ventaja desde hace varias carreras, lo que obviamente no nos gusta. Pero ahora, permitirles tener más ventaja durante algunas más, es claramente algo con lo que estamos muy en desacuerdo, y por lo que estamos en conversación con la FIA".

"Simplemente esperamos que la FIA aplique mano dura, porque desde nuestro punto de vista es inaceptable, ya que deja a los equipos que cumplen con el reglamento en una gran desventaja".

Aunque el foco principal de las especulaciones está sobre el alerón de Red Bull, fuentes del paddock han sugerido que en la recta principal de Barcelona se vio que los alerones de varios equipos flexaban mucho.

Las escuderías que parecen estar en el punto de mira son Ferrari, Alpine y Alfa Romeo, aunque los coches de los 10 equipos han pasado las pruebas actuales.

Seidl dijo que no quería dar nombres sobre quiénes son los que probablemente llevan las alas flexibles, pero dijo que era obvio por las imágenes de vídeo.

"No tengo interés en poner nombres sobre la mesa en este momento", afirmó. "Depende de la FIA el asegurarse de que tenemos una competición justa entre los equipos y hacer cumplir el reglamento".

"Pero algunos de vuestros colegas [periodistas] ya han mencionado algunos nombres... también análisis más grandes. Basta con mirar los alerones traseros, los flaps principales y lo que hacen los endplates. Hay algunos vídeos buenos en YouTube llenos de análisis".

McLaren tiene claro que no tendrá que hacer ninguna modificación en su alerón trasero para cumplir con los nuevos test de carga.

Aunque las nuevas pruebas de la FIA no se aplicarán hasta el GP de Francia, el hecho de que el máximo organismo sospeche que se están incumpliendo las normas significa que está abierta la puerta para que un rival proteste contra cualquiera de los equipos en los próximos grandes premios.

Cuando se le preguntó si McLaren se lo plantearía, Seidl contestó: "En principio, no soy muy partidario de protestar contra otros equipos, coches, etc. Así que, como he dicho, estamos hablando con la FIA, para entender qué pondrán en marcha para asegurarse de que los equipos que diseñaron dispositivos o piezas que permiten las cosas que se han visto en Barcelona, simplemente no puedan utilizarlos más a partir de ahora. Y a partir de ahí, lo haremos".

compartidos