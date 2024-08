Por qué McLaren F1 debe replantearse su enfoque estratégico

Desde hace varios meses, McLaren es un aspirante habitual, por no decir permanente, a las victorias en la Fórmula 1, tras casi dos años completos de dominio de Red Bull. Sin embargo, la escudería de Woking no siempre ha sabido aprovechar plenamente sus prestaciones y la ventaja que a veces parecía tener.

Si bien Lando Norris y Oscar Piastri, en Miami y Hungría respectivamente, lograron las primeras victorias de sus carreras este año, no faltaron oportunidades para añadir más triunfos a ese total. Canadá, Austria y Bélgica vienen a la mente, pero quizá no tanto como los errores que impidieron a los pilotos del coche papaya cruzar la línea de meta en primer lugar en Gran Bretaña.

Entrevistada en el podcast James Allen sobre F1, Bernie Collins expresó cierta sorpresa en McLaren. Antigua estratega en Force India/Racing Point/AstonMartin entre 2015 y 2022, y también miembro de McLaren durante cinco años antes de eso, la ingeniera británica cree que el equipo no está llevando las cosas en la dirección correcta, en particular al poner demasiadas de las discusiones estratégicas en sus pilotos.

"Creo que ese es parte del problema de McLaren", dijo la mujer que ahora es analista de la F1 para Sky Sports. "Cuando preguntas continuamente a un piloto qué neumático quiere, naturalmente ralentizas el proceso de toma de decisiones".

"Cuanto más independientes son las personas que toman las decisiones, más rápido se toman las decisiones. Y, ya sabes, lo que pasa con la vuelta de parada en pits de Norris (en Silverstone) es que está tan centrado en si ir con neumáticos blandos, medios o duros que no está pensando en si ir con intermedios o slicks."

"De hecho, la primera pregunta que hay que hacerse es '¿Cuál es la vuelta correcta para poner los neumáticos lisos?' y (luego hay que) dejar que otro se ocupe de la otra decisión. Y son los equipos que mejor trabajan juntos, cuando hay esa confianza y ese pensamiento independiente".

¿Está el muro de boxes de McLaren a la altura estratégica?

Parte de la retórica de McLaren, ante sus errores estratégicos, consiste en señalar que el equipo en su forma actual es joven y no ha vivido luchar por victorias con tanta regularidad desde hace una docena de años. Sin embargo, este argumento no convence a Collins, que estuvo en Woking como joven ingeniera, cuando se le pregunta al respecto:"En realidad, no. La estrategia de la parte media del pelotón es tan compleja como la de la parte delantera".

"Algunos estarán de acuerdo o no, pero también estás luchando por cada posición, por cada punto. En el pasado, McLaren era muy bueno en estrategia. Creo que hay un poco de movimiento de gente en el muro de boxes. La gente con la que te enfrentas también cambia. Así que cuando eres un equipo de mitad de parrilla o inferior, te enfrentas a ciertos equipos y llegas a saber cómo reaccionan y lo agresivos que son".

"A medida que progresas, las cosas cambian y, obviamente, cambia el nivel al que te enfrentas. Cada carrera en la que he trabajado ha sido una oportunidad para analizar todas las decisiones tomadas por los demás. Y siento que tengo una idea bastante clara de por qué Red Bull tomaba una u otra decisión, así como Mercedes".

"No tengo ninguna duda de que McLaren hará lo mismo. A medida que progresas, eso es lo que esperas. Esto es lo que todo el equipo ha estado esperando, esta oportunidad (de luchar por la victoria)".