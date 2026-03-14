McLaren tuvo que conformarse con la tercera fila en Shanghái, con Oscar Piastri quinto por delante de Lando Norris, ambos a alrededor de medio segundo del poleman Kimi Antonelli con el Mercedes. Hay señales claras de mejora en comparación con Melbourne, donde el equipo no logró optimizar su rendimiento en la clasificación y todavía estaba aprendiendo sobre la marcha mientras intentaba sacar el máximo provecho de su complejo nuevo motor Mercedes.

Con McLaren aprendiendo gradualmente más sobre su motor, una sesión de clasificación en China más directa dejó al descubierto otras áreas tanto de fortaleza como de debilidad en comparación con el equipo oficial, así como con Ferrari, el segundo equipo más rápido de 2026.

Los datos de GPS muestran que Piastri y Norris perdieron tiempo frente a los pilotos de Mercedes, y en menor medida frente a Ferrari, a lo largo del notoriamente complicado complejo de la primera curva de Shanghái. Otras curvas de media a alta carga aerodinámica también indican un déficit frente a sus rivales, como la rápida combinación de las curvas 7-8 y la última curva a la izquierda, la curva 16, donde Norris perdió más tiempo que Piastri en sus giros finales. Los comentarios de Norris también sugirieron un error del piloto en la última curva que le impidió clasificarse más arriba, pero los datos no parecen indicar una pérdida de más de media décima de tiempo por vuelta, lo que quizá le habría ayudado a superar a Piastri, pero no a los Ferrari.

El McLaren parece tener la mejor tracción y aceleración a la salida de las curvas lentas, pero luego es superado por Mercedes en la larga recta trasera. Con la misma potencia del Mercedes HPP, McLaren todavía tiene una pequeña ventaja sobre los Ferrari, aunque la diferencia es mucho menor que la del equipo oficial.

Parte de eso puede explicarse porque Mercedes sigue estando más avanzado que su cliente en términos de aprovechar la gestión del despliegue de energía, pero según el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, los datos también muestran que McLaren carece de carga aerodinámica y de eficiencia, con el MCL40 teniendo relativamente demasiada resistencia dentro del rango de carga aerodinámica que produce.

"En Australia, el 50 por ciento del déficit frente a Mercedes estaba relacionado con la explotación de la unidad de potencia, y el otro 50 por ciento con el agarre en las curvas", explicó Stella. "Creo que hemos reducido un poco la brecha en la explotación de la unidad de potencia, pero cuando se trata de las curvas, la diferencia que tenemos es prácticamente similar a la que vimos en Australia.

"Esto está relacionado con no tener suficiente carga aerodinámica. Obviamente hay agarre que generas usando los neumáticos en la ventana correcta, pero creo que todos entendemos bastante bien cómo usar estos neumáticos en clasificación, así que la clasificación es una buena referencia para ver realmente cuál es el déficit desde un punto de vista aerodinámico."

Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stella quiso dejar en claro cualquier percepción de descontento por parte de McLaren sobre lo lejos que sentían estar de Mercedes en el uso de la unidad de potencia, con Stella y otro cliente de Mercedes como Williams rascándose la cabeza por lo avanzado que parecía el equipo oficial en la clasificación de Australia.

"No creo haber usado nunca ninguna palabra como insatisfacción, ni siquiera de forma indirecta", dijo el italiano. "Es una unidad de potencia muy compleja, y cuando estás en la posición de un equipo cliente necesitas aprender, y eso es bastante natural", añadió.

"Cuando el producto que recibes es relativamente simple de entender y explotar, entonces esa brecha no es grande. Pero en este caso es tan complejo por estas sensibilidades únicas. No recuerdo haber visto algo así en una unidad de potencia en campeonatos anteriores. Entonces necesitas atravesar una especie de proceso, y estamos agradecidos con HPP de Mercedes por lo colaborativos que han sido. Nos han dado la información que necesitamos, pero de alguna manera necesitas rodar en pista y aprender.

"Obviamente, cuando eres un equipo oficial, es normal que estés más integrado. No hay propiedad intelectual. No hay protección de datos. Simplemente trabajas como una sola entidad. Así que es razonable que haya una pequeña ventaja desde ese punto de vista. No nos estamos quejando de eso."

Stella añadió que todavía hay más por descubrir para McLaren en ese aspecto, lo que puede verse como algo positivo porque es rendimiento disponible con el paquete actual, mientras que su déficit aerodinámico requerirá una serie de mejoras a partir de mayo y más adelante.

"Estamos en una mejor posición que la que teníamos en Australia, así que creo que ahora podemos extraer más rendimiento de la unidad de potencia", dijo. "Parece que todavía tenemos algo de rendimiento que podemos extraer, así que eso es positivo, porque podemos mejorar aún más los tiempos de vuelta. Así que habrá más en los próximos eventos."

Fotos del Gran Premio de China - Sábado