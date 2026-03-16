El inicio de temporada de McLaren no podría haber sido peor. Tras dos Grandes Premios disputados en esta temporada 2026 de Fórmula 1, el equipo vigente campeón de constructores ya suma tres ausencias en la parrilla de salida. Si bien la primera, en Australia, se debió a un error de Oscar Piastri durante la vuelta de formación, lo ocurrido en China es de otra índole.

Los dos coches de Lando Norris y Oscar Piastri no pudieron tomar la salida en la carrera de Shanghái debido a problemas eléctricos en la unidad de potencia. Dos fallos distintos, pero que afectaban al mismo componente del motor. Una situación calificada de "excepcional" por el director del equipo, Andrea Stella.

"Lo que ocurrió es que, en el coche de Lando, durante la preparación para las vueltas de formación, detectamos que había problemas en la parte eléctrica del motor", explicó Stella en primer lugar a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, tras la prueba. "No podíamos comunicarnos con ese componente".

"Intentamos solucionar el problema. Intentamos cambiar tantas piezas como fuera posible sin tener que cambiar específicamente esa pieza, porque habría llevado mucho tiempo y no habríamos podido estar listos para la salida de la carrera. Reprogramamos, pero no había forma de resolver el problema y el coche de Lando simplemente no estaba en condiciones de salir del garaje".

Una vez en la parrilla de salida, Oscar Piastri tuvo que volver al garaje en los últimos minutos previos a la vuelta de formación. Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"En el caso de Oscar, el coche pudo salir a la parrilla sin ningún problema, pero una vez allí, el coche ya no quiso volver a arrancar", añadió. "De forma similar a lo de Lando, pero en realidad, en el caso de Oscar, fue más fácil diagnosticar el problema y parece que se trata de un problema con el mismo componente del tren de potencia en la parte eléctrica, pero de naturaleza diferente".

"Por lo tanto, es bastante excepcional e inusual tener dos fallos fatales prácticamente al mismo tiempo en el mismo componente, que en este caso se encuentra en la parte eléctrica del tren de potencia".

Al ser preguntado sobre la comprensión de estos problemas, Andrea Stella indicó que la investigación aún continuaba, ya que aún no se había identificado el origen exacto: "Por el momento, estos problemas se comprenden en el sentido de que sabemos cuál es el problema, pero no se comprenden del todo en lo que respecta a la causa raíz".

"Esto requerirá una inspección física, porque a partir de los datos de los que disponemos o de una inspección externa superficial, nada apunta a una causa raíz específica y más detallada, salvo decir de manera general que el problema se sitúa en una zona determinada".

McLaren se ve obligada a recurrir a Mercedes

Lando Norris ha registrado la primera no salida de su carrera en la F1, tras ocho temporadas en la categoría. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Dado que el problema proviene principalmente del motor, Stella subrayó que se trata de un ámbito que no está bajo el control directo de McLaren, sino del de su proveedor de motores, Mercedes High Performance Powertrains. Por lo tanto, el equipo no puede sino confiar en los informes y la experiencia del fabricante alemán.

"Por el momento, no parece ser [un problema de McLaren]", confió el jefe italiano. "Pero, como he dicho, solo hemos llegado hasta aquí en el diagnóstico y la inspección de las piezas. Una vez que profundicemos un poco más, podremos tener una evaluación más completa y ver si había algo por nuestra parte".

"Es una zona del coche que no está bajo el control del e e de McLaren, por lo que dependemos totalmente de lo que informe HPP y confiamos plenamente en su informe. Según ese informe, por el momento, los dos problemas son de naturaleza diferente. Por lo tanto, parece que es simplemente una coincidencia que se produjeran al mismo tiempo, en el mismo Gran Premio, y que ambos fueran de carácter terminal".

"Analizaremos con HPP el motivo de estos fallos y, como les he dicho a todos en el equipo y en HPP, avanzamos como un solo equipo y, como un solo equipo, afrontaremos este día decepcionante y nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder en el futuro".

La frustración de ver cómo Mercedes se aleja en la clasificación

Con sus dos dobletes, Mercedes se sitúa cómodamente en cabeza del campeonato de constructores. Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

McLaren comienza así su temporada de la peor manera posible. Estos tres abandonos son difíciles de asimilar, sobre todo cuando los equipos aún se encuentran en plena fase de aprendizaje de un reglamento complejo y totalmente nuevo.

Acumular kilómetros es, sin duda, el elemento más importante para las escuderías en esta fase de la temporada, con el fin de recabar el máximo de datos, especialmente sobre la gestión de la energía, un ámbito en el que los actuales campeones del mundo parecen seguir teniendo dificultades.

Sin embargo, esta falta de rodaje no es lo que más frustra a Andrea Stella. El director del equipo lamenta sobre todo ver cómo Mercedes y Ferrari ya están abriendo brecha en el campeonato de constructores. La escudería alemana lidera la clasificación con 98 puntos, 80 más que McLaren, tercera con 18 puntos.

"Lo más perjudicial de no poder participar en esta carrera son los puntos del campeonato", admitió Stella. "Aunque, por el momento, Mercedes parece estar en una categoría aparte y nosotros estamos un poco más cerca de Ferrari, evidentemente corremos con la ambición de luchar por resultados importantes y simplemente estamos perdiendo terreno".

"Esos puntos podrían haber sido importantes al final de la temporada, así que la mayor consecuencia de lo que ha pasado hoy es no haber sumado puntos. Al mismo tiempo, también es bastante lamentable y decepcionante para nuestros aficionados y para nuestros socios, desde un punto de vista comercial y técnico. Así que, evidentemente, hay varios aspectos negativos. Cada vuelta es importante en 2026".

"Al mismo tiempo, creo que estamos aprendiendo bastante rápido. Y con lo que aprendimos ayer en Australia durante el sprint, creemos que, de hecho, estamos en una buena posición ahora, especialmente en lo que respecta al aprovechamiento del sistema de propulsión. Así que sí, más datos habrían sido muy útiles, pero lo que más lamentamos hoy es no haber sumado puntos para el campeonato".

Entrevista realizada por Stuart Codling