McLaren desestima reacciones en redes sociales por sus contrataciones

McLaren pretende dar su segundo asiento en la Fórmula 1 a Oscar Piastri para 2023, pero el actual campeón de F2 está inmerso en una disputa con su actual equipo matriz, Alpine. El lunes se celebrará una audiencia de la Junta de Reconocimiento de Contratos para decidir sobre el asunto.

En la IndyCar, McLaren ha firmado un acuerdo con el actual campeón Alex Palou para 2023, pero el español también está inmerso en una disputa contractual con el actual equipo Chip Ganassi Racing, que ha presentado una demanda civil por un supuesto incumplimiento.

Las sagas contractuales han provocado algunas reacciones de los aficionados en Internet y a través de las redes sociales sobre los movimientos, pero el director general de McLaren Racing, Brown, dejó claro que el enfoque del equipo era conseguir los mejores pilotos posibles.

"La imagen de McLaren es siempre muy importante para nosotros", dijo Brown el viernes en Spa.

"Creo que simplemente estamos tratando de reunir las mejores alineaciones de pilotos en todas las series de carreras en las que competimos. Nos centramos en el rendimiento total".

"Soy consciente de que no está exento de ruido. Pero espero que tengamos nuestros programas en su lugar, nuestros pilotos en su lugar, y podamos volver a hablar de las carreras".

McLaren is aiming to hand a seat to Alpine's Oscar Piastri for 2023 after deciding to replace Daniel Ricciardo. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren confirmó a principios de esta semana que Daniel Ricciardo se iría al final de la temporada después de acordar términos para terminar su contrato un año antes, liberando un asiento para Piastri.

Ricciardo es uno de los pilotos más populares de la parrilla de la F1, por lo que la naturaleza de su salida fue algo que los grupos de aficionados en línea tomaron en cuenta, especialmente con la disputa de Palou también en curso.

Pero Brown dijo a principios de esta semana que McLaren había "manejado las cosas con transparencia" y "hecho lo correcto" antes de abordar las reacciones en las redes sociales.

"En el mundo actual, hemos visto con las diversas campañas y toda la actividad en torno a las redes sociales, que por desgracia algunos aficionados, afortunadamente no la mayoría, son bastante abusivos en las redes sociales", dijo Brown.

"Creo que lo único que puedes hacer es ignorarlo. No te tiene que gustar, pero los que deciden odiar no son el tipo de aficionados que quieres en el deporte. Es cierto que la gente tiene derecho a opinar, y no me importa que haya ovaciones y abucheos en el deporte, pero algunos lo llevan demasiado lejos".

"Todo lo que se puede hacer es ignorar eso y tener en cuenta que estamos haciendo las cosas correctas para McLaren, nuestros socios, nuestros empleados, nuestros fans de McLaren y simplemente tener en cuenta que hay que hacer las cosas bien, y bloquear a esas personas que son abusivas en las redes sociales".