McLaren: los detalles destacados del MCL40 que debutó en miércoles

Ha tardado en llegar, pero finalmente, en el tercer día de pruebas colectivas en Barcelona, el McLaren MCL40 ha salido a la pista con una decoración oscura a la espera de la presentación oficial del 9 de febrero. El equipo campeón del mundo ha comenzado a trabajar con Lando Norris, que ha podido lucir el merecido número 1 en el chasis.

Y es curioso señalar que la creación de Rob Marshall seguirá siendo un coche de clientes, nacido en torno a la unidad de potencia Mercedes, aunque el motor de Brixworth está acreditado como el más competitivo (aparte de la relación de compresión), mientras que los demás equipos punteros (incluido Aston Martin con Honda) serán equipos oficiales.

Lando Norris, McLaren Foto de: McLaren

La precisión de los detalles

McLaren no se ha presentado con soluciones revolucionarias, pero por ahora propone un coche muy cuidado en cada detalle en continuidad con su sensacional historia reciente. En la narración hay quien acerca ciertas soluciones del MCL40 a Ferrari, que se ha visto antes, claro, pero si queremos mantener una honestidad intelectual debemos admitir que son más las ideas del equipo papaya las que se han transferido a la roja que al contrario.

Como ha sido oficializado por el equipo principal, Andrea Stella, este coche es ya la base avanzada del que veremos en las pruebas de Baréin y, quizás, también en Melbourne para el primer GP, pero esperamos un golpe de genio de Peter Prodromou.

Lando Norris, McLaren

Suspensiones push delante y detrás

McLaren denota un estudio en profundidad de las nuevas reglas: se ha ajustado a la elección de las suspensiones push rod tanto delante como detrás. El cambio de esquema viene dictado por razones aerodinámicas y de ahorro de peso: el retorno del brazo de dirección delante del triángulo inferior es un ejemplo de ello. Sin embargo, el equipo de Woking ha mantenido la inclinación del multi link superior: el efecto antidive es menos marcado que en 2025, pero sigue estando muy presente.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

El morro tiene una sección reducida

Cabe destacar la precisión en la realización del morro, que llega y se extiende sobre el perfil principal del alerón delantero con una sección bastante reducida en la punta y dos pilares bastante separados que invitan a un mejor llenado de los flujos en el bajo carrocería.

El alerón delantero ya es sofisticado: la parte central del perfil principal es recta, mientras que cerca de la mampara lateral se arquea hacia arriba, uniendo la placa final que es muy curvada para favorecer la búsqueda del efecto out wash.

Lando Norris, McLaren

Los alerones móviles con cuerda larga

Los dos alerones móviles tienen una parte fija en la unión con el mamparo y muestran una cuerda limitada que crece significativamente en el centro con una forma radial, antes de volver a cero debajo del morro. Son visibles los dos controles metálicos detrás de los pilares que accionan la aerodinámica activa y descienden desde el morro. El actuador hidráulico está situado bastante atrás, aunque más arriba que en otros diseños.

La plataforma footplate aún no es extrema, mientras que hay un segundo elemento alto (que no aparece en las representaciones) que se dobla ligeramente hacia abajo, convirtiéndose en un buen convoyador de flujo.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

La toma de los frenos no está en el párpado

La toma de aire de los frenos no está encerrada en el párpado del brake duct como en el SF-25, sino que se ve una toma tradicional, lo que indica que el flujo en las cestas seguirá siendo importante en la gestión de la temperatura de ignición de los neumáticos.

Lando Norris, McLaren Foto de: Fórmula 1

Boca de los radiadores triangular

La boca de los radiadores mantiene el diseño de la casa con una tendencia a la forma triangular (y en esto hay una similitud con Ferrari). Lo que llama la atención es la idea de mantener un « » (flujo descendente) en la parte superior del lateral, que desciende en pendiente hasta la parte inferior, renunciando al concepto de la zona « » (flujo ascendente) de Coca-Cola, adoptado en particular por Red Bull y Mercedes y, en menor medida, pero presente, por Cavallino. El «undercut» (corte inferior) ya no es tan exagerado, prefiriéndose un lateral más lleno en la parte inferior.

Lando Norris, McLaren Foto de: Fórmula 1

Bargeboard con deriva trapezoidal

El bargeboard tiene dos elementos más bajos que forman parte de una pequeña... persiana, mientras que el tercero ya se ha convertido en una deriva vertical trapezoidal que en el pie, en el borde de entrada, añade un flap externo horizontal. Hasta ahora no se han visto aberturas en la carrocería, lo que sugiere que el calor por el momento se extrae por la cola.

La refrigeración sigue siendo imprescindible

Sabemos cuánta atención ha dedicado McLaren al estudio térmico del coche: el año pasado, el MCL39 tenía una refrigeración de la unidad de potencia más eficiente que la de Mercedes. Esta característica no debería haberse perdido con el cambio de normativa.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

Caja de aire pequeña con orejas laterales

La confirmación de este razonamiento llega al observar la parte superior del MCL40: la caja de aire no renuncia a las dos orejas a los lados de la toma para el motor, por lo que se confirma la presencia del radiador central sobre el 6 cilindros de Brixworth, pero es posible que la superficie del doble paquete superpuesto sea más reducida. Si Ferrari ha jugado la carta de la culata de acero para tener un motor «caliente» que necesita menos refrigeración, el equipo papaya ha racionalizado la experiencia más reciente.

La carrocería es muy cerrada y eficiente

El McLaren lleva dos bazucas en la parte trasera que, en la vista frontal, permanecen cubiertas para reducir la resistencia al avance, mientras que en la llamativa deriva vertical han aparecido un par de muescas al estilo Ferrari. En la parte trasera hay dos pilares que sostienen el alerón trasero: los soportes están más separados que en otros diseños.

Ajuste Rake con un buen ángulo

Ya desde las primeras vueltas en pista quedó clara la decisión de apostar por un determinado ángulo de la configuración Rake: la idea de que Prodromou se acerque a las medidas máximas permitidas por el reglamento.