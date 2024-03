Lo que realmente preocupa a McLaren sobre la alianza Red Bull/RB F1

Al ser el más vocal en la materia, sus comentarios han llevado a algunos a sugerir que sus preocupaciones sobre los lazos cada vez más estrechos entre los dos equipos de F1 de Red Bull están alimentados por el interés propio.

Hay quienes sugieren que simplemente teme ver a su propia escudería McLaren derrotada por la renovada escudería RB, que se beneficia de los conocimientos técnicos de Red Bull.

Pero mientras los coches de F1 vuelven a la acción en las pruebas de Bahréin esta semana, Brown ha dejado claro que la verdad es muy diferente, y que hay cuestiones más amplias en juego para el conjunto de la categoría.

En lugar de que esto sea algo destinado a detener a Red Bull y RB de obtener una ventaja injusta de trabajar juntos, Brown dice que no tiene ninguna duda de que ambos equipos están operando plenamente dentro de las regulaciones.

En cambio, su molestia se dirige firmemente a las regulaciones de la F1 que él piensa que ya no son adecuadas para la forma en que la serie ha evolucionado bajo el límite de costos.

"No creo que estén haciendo trampas", dijo Brown a Motorsport.com sobre la situación de Red Bull/RB. "Pero las reglas no son adecuadas para el propósito".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"No hay otro deporte importante que yo conozca en el que puedas ser dueño de dos equipos que compitan".

"No está permitido en ningún otro deporte, debido a la influencia política, y al comercio de jugadores. Es por todas las razones que se te ocurran".

Las ventajas en juego

El enfoque anterior del beneficio de la alianza entre Red Bull y RB se ha centrado erróneamente en las ventajas técnicas, en la posibilidad de compartir diseños e ideas para avanzar más rápido en la pista.

Esto es algo que muy probablemente estaría fuera del reglamento y algo que la FIA ha hablado abiertamente de poder vigilarlo con eficacia.

Para Brown, las verdaderas ventajas de que los equipos A y B trabajen juntos van mucho más allá de la simple fabricación de mejores componentes.

Hay situaciones en las que puede haber ventajas deportivas evidentes, como dividir las estrategias en las carreras para garantizar el mejor resultado. Esto podría darse especialmente en finales de campeonato ajustados.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Imagina que es Max contra Oscar ", dijo Brown. "Oscar se clasifica 10º y Max en la pole. La mejor estrategia es salir en (neumáticos) medios. Pero los RB clasifican noveno y undécimo, así que pongamos a los dos con blandos y comprometamos a los demás".

Brown también dice que el incidente del GP de Singapur del año pasado, en el que AlphaTauri (hoy llamado RB) no se presentó a una audiencia por el bloqueo de Verstappen a Yuki Tsunoda en clasificación, fue un ejemplo de que los equipos no son tan rivales como lo son con todos los demás.

También hay ganancias políticas por tener dos votos en la Comisión de F1, lo que significa que Red Bull sólo necesita el apoyo de otro competidor para bloquear la supermayoría necesaria para evitar cambios inmediatos en las reglas.

Esto es exactamente lo que ocurrió en la reunión de la Comisión de F1 de Abu Dhabi 2023, cuando Red Bull y AlphaTauri consiguieron evitar una reforma de las normas de limitación de costos gracias al apoyo inicial de Alpine.

También está la cuestión de los movimientos de personal, ya que el personal puede cambiar mucho más fácilmente entre equipos propiedad de la misma empresa que de otras organizaciones.

"Gran parte de la propiedad intelectual está en la cabeza", añade Brown. "Así que, cuando tomas a un empleado veterano y lo pones en otro equipo y no tiene que tomar tiempo de licencia, eso es transferencia de propiedad intelectual porque la propiedad intelectual está en la cabeza".

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, charla con Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, en la parrilla. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Y no hay nada que les impida ir y venir".

Brown cita el ejemplo del analista senior de estrategia de carrera de Red Bull, Nick Roberts, y el ex ingeniero jefe Guillaume Cattelani, ambos haciendo un rápido cambio a RB este invierno - mientras que McLaren ha tenido que esperar mucho más tiempo para hacerse con personal de otros equipos.

"Tuve que esperar un año para tener a David Sánchez (desde Ferrari)", dijo Brown. "Tuve que esperar un año para conseguir a Rob Marshall (desde Red Bull)".

¿Por qué es un problema ahora?

Aunque Red Bull ha sido propietario del antiguo equipo Minardi desde finales de 2005, que ha corrido bajo sus identidades Toro Rosso, AlphaTauri y RB desde entonces, Brown dice que se ha convertido en un problema para él ahora debido a la naturaleza cambiante de la F1.

Mientras que antes equipos como McLaren -que fue uno de los primeros en ofrecer cajas de cambios de cliente a Force India- ayudaban fácilmente a otras escuderías en una época en la que las diferencias entre equipos eran grandes, el impacto del límite de costos significa que el terreno de juego está más nivelado.

Y es este elemento el que hace que sea más importante que nunca que ciertos equipos no tengan ventaja por beneficiarse de trabajar juntos.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"No teníamos un tope presupuestario hace 15 años, y empezamos todo vendiendo cajas de cambio a Force India", dijo. "Pero había tal delta. La diferencia era tan grande que pensamos: vamos a ayudar a los equipos pequeños porque necesitan algo de ayuda".

"Ahora todo el mundo compitiendo en el límite del presupuesto, las infraestructuras son un poco diferentes. El túnel de viento de RB era mejor que el nuestro hasta hace poco, y ahora tienen el mismo presupuesto que nosotros...".

"No hay ninguna razón por la que RB no pueda hacer lo que hace McLaren o Red Bull. Tienen los mismos recursos".

"Como ha dicho Helmut Marko: 'vamos a maximizar lo que nos permite el reglamento'. No los culpo".

"Si yo tuviera dos equipos, haría exactamente lo mismo que ellos. ¿Cómo se puede tener 10 equipos, pero dos tienen un conjunto diferente de reglas que pueden jugar y luego otros dos (Ferrari y Haas) que son cuasi".

"Creo que necesitamos independencia total y equidad total. Eso es lo que tenemos en todos los deportes".

¿Qué viene ahora?

Brown ha prometido "seguir haciendo ruido" sobre el asunto, mientras presiona a los jefes de la F1, a otras partes interesadas, e incluso potencialmente a las autoridades anticompetencia de la Unión Europea, para que introduzcan cambios en el reglamento que, en su opinión, aliviarán sus preocupaciones.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, en el muro de boxes Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Quiere que, a más tardar en 2026, se introduzcan cambios en el reglamento que prohíban la propiedad común de más de un equipo -e incluso llegar a prohibir las piezas comunes entre equipos-, aunque eso signifique más componentes estándar para ayudar a las escuderías más pequeñas.

"Creo que es lo que quieren los aficionados, es lo que quieren los patrocinadores, y no me sorprendería que hubiera gente dentro de RB diciendo: 'Quiero hacer mi propia suspensión'".

"Los demás equipos independientes también están de acuerdo. Aunque no son tan ruidosos, he hablado con todos ellos y todos están de acuerdo, incluso si tenemos que tener un elemento de planeamiento, porque la gente no está preparada para ello hoy en día".

"Pero no porque no todo el mundo esté preparado hoy, vamos a dar largas al asunto para siempre, ¿no? Soy comprensivo: si Williams no está preparado, entonces que haya un camino para que en 2026 todo el mundo sea independiente, porque todo el mundo tiene que jugar con las mismas reglas".

Y añadió: "En otros deportes, habría que vender el segundo equipo. Creo que esa es la solución correcta".

"Pero respeto lo que Red Bull ha hecho por este deporte, así que si eso es ir demasiado lejos, al menos hay que tener normas que los hagan totalmente independientes".

"Me gustaría pensar que la FIA, la F1 y suficientes equipos lo apoyan. Pero estoy aquí para hacer lo que haga falta. Lo único que pido es igualdad de condiciones y que gane el mejor equipo".

