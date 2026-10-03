McLaren explica el recurrente problema de velocidad punta de Norris tras la clasificación en Malasia

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha aclarado los problemas con la actual unidad de potencia Mercedes de Lando Norris, mientras el vigente campeón lamentó la falta de velocidad punta en la clasificación de Fórmula 1 por segunda semana consecutiva.

Aunque se sabe que a McLaren le falta velocidad punta frente a sus otros rivales con motor Mercedes debido a que las relaciones de cambio elegidas son más cortas, Norris tuvo un déficit adicional durante el fin de semana de Bakú. Este déficit ha vuelto a aparecer, aunque McLaren estuvo perdiendo aún más tiempo en la clasificación en comparación con los Red Bull y Ferrari.

Norris lo confirmó al afirmar: "Simplemente pierdo en cada recta, así que cada vez que tengo una buena salida, soy más lento al final de la recta. Duele ver esto cada vez".

Stella explicó la mecánica en juego con el problema de la unidad de potencia de Norris, pero añadió que era difícil de diagnosticar dadas las complejidades de la normativa actual y la multitud de factores que podrían tener un efecto. Un problema de despliegue, por ejemplo, sería más fácil de detectar, pero un problema mecánico fuera del alcance de los sensores sería difícil de identificar.

El italiano cree que esto le cuesta a Norris entre 0,1 y 0,2 segundos por vuelta, un déficit nada insignificante dados los márgenes implicados en la clasificación para el GP de Baréin de este fin de semana en Malasia.

"Creo que, más precisamente, deberíamos decir que el problema que vemos en el coche de Lando es una falta de velocidad punta. Así que vemos que en la sección limitada por potencia, el coche acelera un poco menos y desarrolla un poco menos de velocidad máxima, siendo iguales todos los demás parámetros", explicó Stella.

"Hablamos de probablemente entre uno y dos kilómetros por hora, son cantidades pequeñas, e incluso son difíciles de ver. En cuanto Lando, por ejemplo, tiene un poco de rebufo de un coche cuatro segundos por delante, entonces ves a Lando más rápido que el otro coche.

Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Así que son cantidades pequeñas, pero que vemos estadísticamente, y deberíamos hablar con más precisión del déficit de velocidad en recta, que podemos cuantificar en una pérdida de tiempo por vuelta que diría que supera una décima de segundo, posiblemente entre una y dos décimas de segundo.

"Una conversación diferente es por qué ocurre eso y, aunque podemos hablar inmediatamente de una falta de potencia, en realidad puede haber diferentes razones.

"Como dices, en cierto modo es más difícil monitorizar lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la unidad de potencia, porque si fuera despliegue podríamos verlo; posiblemente tenga que ver con otros parámetros".

Stella añadió que esos factores externos podrían no tener nada que ver con la unidad de potencia, y estaba interesado en evitar una situación en la que sus comentarios pudieran interpretarse como una culpa atribuida a la división High Performance Powertrains de Mercedes.

El principal problema parecía estar en gran medida restringido a la segunda mitad de la vuelta, donde Piastri encontró más velocidad máxima que Norris entre las curvas 13 y 14, y luego en la recta de atrás hacia la curva 15.

"Pero al mismo tiempo hay áreas de la unidad de potencia que dependen de lo que está ocurriendo en el lado del chasis y, finalmente, podría haber parámetros que tengan que ver con la resistencia aerodinámica del coche", continuó Stella.

"En ningún momento estamos señalando a la unidad de potencia, simplemente estamos señalando una falta de velocidad punta sobre la que queremos pronunciarnos, porque es justo para Lando que asumamos la responsabilidad de que en su coche hay un déficit de tiempo por vuelta que por el momento no hemos podido eliminar en un par de eventos.

"Pero obviamente estamos analizando definitivamente todos los parámetros posibles y estudiaremos más cambios, pero eso solo podemos hacerlo ahora para Singapur".

Información adicional de Filip Cleeren