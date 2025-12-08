McLaren destaca dos puntos clave que moldearon a Norris como campeón de F1

Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, cree que la experiencia de medirse con Max Verstappen y su reacción ante las dificultades vividas al inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1 fueron claves para el primer título de Norris.

Norris se impuso al campeón defensor Verstappen tras un tenso duelo por el título en Abu Dhabi, con el tercer puesto del piloto de McLaren suficiente para lograr su primer campeonato mundial por dos puntos.

El primer título del británico llegó un año después de una breve batalla por el campeonato contra Verstappen, tras una gran recuperación de McLaren en 2024, y tras un período difícil en la primera mitad de 2025 en el que Norris tuvo que superar problemas de manejo del coche mientras era superado por su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Según el jefe de equipo Stella, esos dos períodos ayudaron a moldear a Norris como el piloto que triunfó en Abu Dhabi al darle la convicción de que tiene lo necesario para cumplir los sueños de su infancia.

"Definitivamente, hubo mucho que se sacó de la búsqueda del año pasado, incluso si no llegó hasta la última carrera", dijo Stella cuando Motorsport.com le preguntó cuál fue el punto de inflexión que elevó a Norris de ser un prometedor ganador de carreras a un piloto con calibre de campeón. "Hubo algunos puntos de aprendizaje, como Austria, fue un momento duro. Pero creo que Lando elevó su sentido de estatus, como 'puedo competir con Max'.

"Esta temporada hubo otro punto de inflexión importante en mi opinión, que es la manera en que Lando respondió a las dificultades que tuvimos al inicio de la temporada. Fue el inicio de un proceso estructurado, integral, que implicó desarrollo personal, conducción profesional, manejo en carrera.

"Y creo que me alegra especialmente que Lando haya podido capitalizar esto, porque ha sido algo que no necesariamente he visto muchas veces antes en cuanto a la cantidad de trabajo, la gente involucrada y la velocidad de desarrollo".

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Stella dijo que lidiar con la adversidad es una cualidad que tanto Norris como Piastri, que también estaba en la lucha por el título hasta Abu Dhabi, han mejorado mucho en el último año.

"Esto nuevamente es válido para nuestros dos pilotos, absorber un par de momentos duros", explicó. "Cuando hubo que decirles a los pilotos que quedamos descalificados en Las Vegas, fue duro, porque ellos habían hecho el trabajo, pero nosotros no. Y perdieron muchos puntos.

"Y de manera similar, absorber el hecho de que en Qatar tuvimos un momento en el que podríamos haber hecho las cosas mejor con la estrategia. Pero nunca señalaron al equipo.

"Hay tantos aspectos en los que ambos pilotos han crecido, y especialmente este apoyo constante al equipo no solo es lo que me hace sentir más orgulloso de nuestros dos chicos, sino que creo que también es lo más importante para el éxito general".