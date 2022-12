Por qué Andrea Stella fue la única opción para McLaren F1

Cargar reproductor de audio

Ahora que bajó el polvo tras el carrusel de jefes de equipo de Fórmula 1 de hace un par de semanas, hay una figura que ha surgido como nuevo miembro sorpresa del club. Aunque Fred Vasseur siempre fue el favorito para sustituir a Mattia Binotto en Ferrari, y Andreas Seidl estaría en la lista de deseos de cualquier escudería de F1, es el ascenso de Andrea Stella a McLaren lo que ha sorprendido a todo el mundo.

Pero mientras que pocos fuera de McLaren habrían anticipado que Stella, director de carreras, sería un candidato automático para el puesto de director del equipo, el director ejecutivo de la escudería, Zak Brown, dejó claro que nunca consideró a nadie más para el puesto.

"Lo que más nos interesaba a mí y a los accionistas era tener a alguien al frente del equipo que se ensuciara las manos", dijo. "Alguien que conociera el equipo al dedillo; una persona muy práctica en el equipo de carreras".

La convicción de Brown proviene del reconocimiento por parte de la escudería del aporte de Stella a la reestructuración y reconstrucción internas que ayudaron a sacar a McLaren del estancamiento en el que se encontraba al final de su segunda etapa con Honda, hasta convertirlo en un equipo ganador el año pasado.

De hecho, fue mucho antes de esa famosa victoria en Monza cuando el director saliente del equipo McLaren, Andreas Seidl, señaló a Stella y a su entonces colega, pero ahora director técnico de Alpine, Pat Fry, como las figuras decisivas para impulsar el cambio tan necesario dentro de McLaren.

"Lo que es importante mencionar es que Andrea junto con Pat jugaron un papel clave para que estos cambios sucedieran", dijo Seidl al hablar de ese gran paso que dio McLaren en 2019. "Una cosa es entender cuáles son los problemas, y luego lo segundo es que necesitas personas que lideren eso - y estaba claro con los cambios que Zak inició el año pasado, poniendo a Andrea y Pat a cargo en este período interino y a cargo del coche, asegurándose de que las convicciones correctas se transfieran en el coche de este año, que (el coche de 2019) fue el resultado."

El contraste entre la convicción dentro de McLaren sobre los puntos fuertes de Stella y su relativa oscuridad en el resto del mundo se explica en parte por la personalidad tranquila del italiano. No es alguien que busque las cámaras de televisión para entrevistas en el pitlane para hacerse una personalidad. Y no es alguien a quien le guste hablar de su propia contribución a los éxitos logrados.

Andrea Stella, Ingeniero de Carrera, McLaren, con Andreas Seidl, Director de Equipo, McLaren

De hecho, es una persona muy humilde y prefiere una vida alejada de la atención innecesaria. Para Stella, es mejor que lo dejen en paz y seguir trabajando para mejorar el equipo y el coche. Pero mientras que esa oscuridad puede ser fácil de conseguir para los ingenieros de alto nivel, no es algo tan alcanzable para un puesto de tan alto perfil como el de director de equipo.

El trabajo moderno de un jefe consiste en actuar como una vidriera del equipo, explicar lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, ayudar a orientar las agendas en tu dirección y asegurarte de que lo que se cuenta es lo que conviene a tu escudería y a sus patrocinadores.

En declaraciones a los medios de comunicación cuando fue anunciado , Stella confesó que la necesidad de estar más en el candelero era un elemento que había tenido que considerar después de que le ofrecieran el puesto de director del equipo.

"Ciertamente, los elementos externos del trabajo de director de equipo es algo sobre lo que necesitaba reflexionar", dijo. "He sido reacio, sólo me he centrado en mi trabajo. Ese era mi objetivo. Así que necesitaba reflexionar un poco, pero supongo que también se trata de la preparación. También se trata de familiarizarse, de ser honesto. Creo que estamos preparados para el reto".

Donde quizás funcione bien la combinación de Brown y Stella es en que sus puntos fuertes y sus enfoques pueden estar en áreas muy diferentes. Brown puede pensar en el panorama general y en la imagen global; a Stella se lo puede dejar en paz para que se centre en los detalles y en las pequeñas ganancias que ayuden a impulsar a McLaren.

Si Stella tuviera que asumir en solitario el cargo de jefe de equipo, sería un gran contraste con lo que ha hecho hasta ahora. Sin embargo, la transición en ese frente será mucho más fácil para él porque trabajará directamente con el CEO, Zak Brown, que está bien versado en los medios de comunicación, se siente cómodo hablando con las cámaras de televisión y los periodistas, y es un buen operador de paddock.

El propio Brown está dispuesto a ponerse manos a la obra y ofrecer toda la ayuda que pueda en las áreas en las que Stella se esté poniendo al día. Así lo afirma: "Sin duda me inclinaré más hacia donde Andrea quiera mi apoyo, obviamente. Está el aspecto deportivo, el comercial, el de los medios de comunicación, etc. Y creo que encontraremos un buen equipo. Y creo que encontraremos buenas maneras de trabajar juntos".

Quizá la combinación de Brown y Stella funcione bien porque sus puntos fuertes y sus enfoques pueden estar en áreas muy diferentes. Brown puede pensar en el panorama general y en la imagen global; a Stella se lo puede dejar en paz para que se centre en los detalles y en las pequeñas ganancias que ayuden a impulsar a McLaren. Es algo con lo que Stella está de acuerdo.

Andrea Stella

"Creo que mi estilo será el de un director de equipo práctico", dijo. "He estado en contacto con los elementos de ingeniería y competición de la Fórmula 1 a lo largo de mi carrera, así que estaré cerca de los objetivos principales del equipo, que en última instancia son construir un coche rápido y competir con él de forma efectiva en la pista. Si se me permite decirlo, creo que hay elementos realmente fuertes de integración y combinación entre mis características y las de Zak. Creo que está claro que es una combinación muy fuerte".

Esto también significa que, aunque Stella deja de ser el director de carrera para convertirse en el director del equipo, no prevé una revisión masiva de la forma en que han funcionado las cosas en la pista: "Creo que es importante mantener la continuidad en cuanto a la forma de correr en pista. Aquí, en la fábrica, tenemos líderes en los que puedo confiar y creo que algunos de ellos darán un paso adelante, de manera que podamos cubrir todas las tareas necesarias para dirigir el negocio. Pero al mismo tiempo, lo que es un reto más allá de la Fórmula 1, tengo previsto estar muy presente en la fábrica. ¿Pero cómo configuramos esto? Habrá que pensarlo".

Quizá el punto fuerte más potente de Stella sea su experiencia mundial en la F1 y la variedad de personas con las que ha trabajado y de las que ha aprendido. Se inició en la F1 en la Ferrari de Jean Todt, donde ascendió hasta convertirse en el ingeniero de Michael Schumacher. Después, con Stefano Domenicali, trabajó con Kimi Raikkonen y con Fernando Alonso.

Pasó a McLaren en 2015 y, tras trabajar inicialmente a las órdenes de Eric Boullier, formó una sólida asociación con Seidl. Como alguien que presta gran atención a los detalles, la oportunidad de observar cómo operaban Todt, Domenicali, Boullier y Seidl a su manera podría resultar muy valiosa si quiere tener éxito en su etapa en McLaren.

"Se aprende de cualquiera", dijo. "Creo que para mí es una filosofía muy fuerte, sobre todo cuando puedes trabajar junto a personalidades fuertes, gente muy capaz. Hay mucho que aprender. En primer lugar, Jean Todt: su increíble dedicación al equipo y a su papel. Creo que es algo que me marcó un poco sobre lo que significa estar comprometido. Creo que en general es una impronta temprana de mi carrera en la Fórmula 1, al haber tenido el privilegio de trabajar en un entorno tan exitoso como el de Ferrari 2000. En cuanto a Stefano, creo que es sin duda una persona con don de gentes. La Fórmula 1 tiene que ver con operaciones de ingeniería, pero en última instancia tiene mucho que ver con las personas".

"Así que creo que de Stefano entendí algunos elementos y cualidades que necesitas para ser muy apreciado como director de equipo, y también algunas formas de interactuar con la gente basadas en el respeto, la escucha y, creo, la gestión de tu ego de alguna manera. Y con Andreas, trabajamos más estrechamente. Creo que también aportó algunos conocimientos de ingeniería de experiencias anteriores, así que esto fue muy útil para mí en términos de dar forma al equipo de carreras, hacer progresos en algunas áreas como las paradas en boxes".

"Así que creo que lo que me llevo de colaborar con Andreas es la importancia de conocer el negocio; la importancia de conocer incluso los aspectos técnicos y de ingeniería, de tal forma que puedas entrenar a la gente, que puedas apoyar a la gente de una forma más efectiva para progresar".

Y ese progreso es exactamente lo que McLaren espera que Stella pueda aportar a la fiesta mientras se enfrenta al reto del papel más importante de su carrera.

El artista técnico Giorgio Piola charla con Andrea Stella