McLaren: "Incluso la FIA pensó que nuestra descalificación fue demasiado dura"

Lando Norris y Oscar Piastri terminaron la semana pasada como segundo y cuarto respectivamente en el circuito de Las Vegas Strip, pero ambos fueron descalificados después de la carrera.

Las mediciones posteriores mostraron que el patín trasero de ambos McLaren era demasiado delgada. Según el artículo 3.5.9 del reglamento técnico, la plancha bajo el auto no puede tener menos de 9 milímetros, pero ese espesor mínimo no se cumplió en ninguno de los dos coches.

Según el CEO de McLaren, Zak Brown, se trató de una infracción mínima. "Fue un error muy pequeño con enormes consecuencias", dice en el podcast The Sports Agents. "Que te descalifiquen de una carrera: no hay nada peor. No fue intencional y no aportó ninguna ventaja de rendimiento. Ferrari y Mercedes han sido descalificados exactamente por lo mismo en los últimos años. Pero como ya le dije al equipo: ¿nos benefició? En realidad no. Se trataba del grosor de una hoja de papel. Una locura."

"Hay dos maneras de tener un desgaste excesivo en el patín —sin ponerme demasiado técnico", continuó Brown. "La primera es colocar la altura del coche demasiado baja, lo cual es ilegal. La otra es el porpoising, que tiene que ver con la aerodinámica de estos autos. Entonces el coche rebota hacia arriba y hacia abajo, y eso fue precisamente lo que tuvimos".

"No íbamos demasiado bajos. Lo que tuvimos fue demasiado porpoising debido a la falta de datos del jueves y viernes, porque llovió. Pero sí, otros nueve equipos lo hicieron bien. Así que, al final del día, nosotros lo hicimos mal".

Zak Brown, McLaren Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

McLaren incluso recibió apoyo de la FIA y hasta es posible que en el futuro una infracción de este tipo tenga otras consecuencias.

"La FIA lo está analizando porque también siente que la sanción es un poco draconiana, pero es lo que dicen las reglas.", afirma Brown.

Al estadounidense también se le preguntó por la posible teoría conspirativa de que la FIA habría sancionado a su equipo para mantener la tensión en la lucha por el título.

"He tenido mucha gente que me lo preguntó. Si eso saliera de mi boca, parecería como una excusa. Así que prefiero no meterme en ese terreno. Prefiero decir: 'lo hicimos mal'.

"Sí, las reglas son un poco draconianas. Sí, no aportó rendimiento. Sí, sí... Bueno, lo hicimos mal al final del día. Y las reglas son las reglas. No puedo sentarme aquí y exigir que se cumplan las reglas para la competencia y luego, cuando nos afectan a nosotros, decir: 'bueno, estar más o menos cerca es suficiente'".