Noticias
Fórmula 1

McLaren gana la demanda contra Alex Palou y recibe 12 millones de dólares

En la vista celebrada en Inglaterra, la escudería de Woking ganó el juicio por la rescisión anticipada del contrato por parte del campeón de IndyCar, al que ahora se le reclamarán también los intereses y el reembolso de las costas judiciales.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

El viernes 23 de enero, un juez británico dictaminó que McLaren Racing tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios de más de 12 millones de dólares como compensación por las pérdidas comerciales y los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del contrato con el equipo por parte del piloto de IndyCar, Alex Palou.

Además, la escudería de Woking reclamará los intereses y el reembolso de las costas judiciales en una vista adicional. Tal y como se recoge en la sentencia, Palou contó con el apoyo de Chip Ganassi Racing en su intento de rechazar las reclamaciones de McLaren Racing.

"Este es un resultado muy justo para nosotros. Como se indica en la sentencia, hemos demostrado claramente que hemos cumplido todas y cada una de las obligaciones contractuales con Alex y que hemos respetado plenamente lo acordado", declaró el director general de McLaren Racing, Zak Brown.

"Agradecemos al tribunal que haya reconocido el importante impacto comercial y el perjuicio sufrido por nuestra empresa como consecuencia del incumplimiento del contrato con el equipo por parte de Alex".

