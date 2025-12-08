Por qué el adelantamiento de Piastri a Norris fue pensado en beneficio para ambos

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que el adelantamiento de Oscar Piastri a Lando Norris en la primera vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 se habló de antemano, ya que los neumáticos duros de Piastri ayudarían a presionar al líder Max Verstappen.

Piastri, que largó tercero, adelantó a Norris por el segundo lugar con una maniobra limpia por el exterior en la curva 9, una curva a la izquierda de velocidad media, relegando a Norris a la posición más baja en la que podía terminar para asegurar el campeonato mundial.

La maniobra encajaba con el mantra de McLaren de dejar que sus pilotos corran, ya que Piastri necesitaba una victoria para mantener vivas sus escasas opciones al título. Pero como había salido con neumáticos duros frente a los medios de Verstappen y Norris, también había un componente estratégico en el cambio de posición.

El compuesto C3 de Pirelli era más resistente pero apenas más lento que el medio C4, algo que McLaren esperaba que permitiera a Piastri ejercer más presión sobre el líder Verstappen.

"Obviamente queríamos tener una carrera absolutamente limpia en la primera vuelta", explicó Stella. "Pero también hablamos, con Oscar en neumáticos duros, de no dificultarle la vida para que tomara el segundo lugar y luego intentara atacar a Verstappen; era una opción estratégica que Lando apoyaba.

"Fue un buen adelantamiento y justo por parte de Oscar, pero en sí mismo este es un escenario que hablamos, así que no fue la batalla más dura, porque había un interés general."

Añadió: "Todos tenían claro que el duro iba a ser un buen neumático. Y si hay alguien con duros persiguiendo a alguien con medios, el de los medios necesita empujar y en algún momento podría tener que parar."

Pero el ataque de Piastri se estancó pronto, y Verstappen gestionó sus neumáticos a la perfección para mantener un margen pequeño pero cómodo, subrayando una vez más que Red Bull tenía suficiente velocidad para manejar cualquier cosa que Piastri o Norris pudieran lanzarle al neerlandés.

"Nos sorprendió un poco que Max pudiera ir tan largo y tan rápido con los neumáticos medios", admitió Stella.

Piastri extendió su primer stint hasta la vuelta 41, momento en el que Norris acababa de hacer su segunda parada y Verstappen llevaba 18 vueltas con su juego de duros. Pero aunque Piastri inicialmente recuperó un segundo por vuelta sobre el líder Verstappen, luego la diferencia se estabilizó y Verstappen consiguió su octava victoria de la temporada por 12 segundos sobre Piastri, con un eufórico Norris otros cuatro segundos detrás mientras celebraba su primer título mundial.

"El Red Bull volvió a demostrar que es el coche más rápido", observó Stella. "Creo que claramente han hecho un muy buen trabajo para superar algunas dificultades. En la mitad de la temporada nos plantearon un desafío enorme para superarlos en pista.

"A menudo no logramos hacerlo, pero es importante que lo hayamos logrado en el campeonato con Lando. Ni siquiera me sorprende que terminen la temporada con probablemente el mejor coche."