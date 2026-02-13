McLaren identifica áreas en las que está en desventaja en los test de F1 de 2026

No hay nada más peligroso que tomar al pie de la letra los números de los primeros test de Fórmula 1, así que, aunque McLaren sigue liderando las tablas de kilometraje en Bahréin y rueda cerca de lo más alto de los tiempos, el equipo no parece estar particularmente eufórico sobre su situación actual.

El paddock en Manama parece dividido en bandos: quienes creen que Mercedes todavía tiene un as bajo la manga, y quienes han colocado a Red Bull y sus unidades de potencia respaldadas por Ford en un pedestal, preguntándose cómo está logrando recuperar energía eléctrica con tanta eficiencia, para poder desplegar más en las rectas.

Las tandas largas de Max Verstappen el miércoles, en las que pudo repetir esas mayores velocidades en recta, fueron particularmente impresionantes en ese sentido. Dicho esto, aún está por verse cuánto están subiendo la potencia los motores de Mercedes en esta etapa, mientras equipos y pilotos todavía tienen cuatro días para afinar ajustes de software, estilos de conducción y estrategias energéticas. También existe un elemento político en no mostrar las cartas temprano y poner el foco en otros, algo que quedó plenamente en evidencia el miércoles.

"Sin intentarlo, simplemente puedes ir más rápido"

Pero a medida que empieza a emerger el grupo de cabeza de cuatro coches formado por Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari, el vigente campeón del mundo Lando Norris todavía no está especialmente entusiasmado, insistiendo en que el MCL40 de McLaren no solo está por detrás de Red Bull, sino también por detrás de Ferrari en este momento.

"Por lo que parece, tienen una unidad de potencia muy buena", dijo Norris sobre los impresionantes trazados GPS de Red Bull. "Despliegan y tienen mucha eficiencia. Necesitamos entender cómo lo logran. Siempre hay cosas que quizá yo pueda hacer un poco mejor, algunas cosas del lado de McLaren y del lado de Mercedes HPP. Ellos saben que ciertamente hay áreas en las que necesitamos mejorar.

"Pero los Red Bull parecen haber hecho un trabajo muy bueno, y el sistema de propulsión de Ford parece ser muy fuerte. Bien por ellos. Pero ahora mismo están un buen paso por delante de nosotros. Cuando alguien simplemente tiene una ventaja en el despliegue, es un pedazo precioso de tiempo de vuelta para tener en el bolsillo. Es como que, sin intentarlo, simplemente puedes ir más rápido.

"También desde el punto de vista del auto, parecen rendir bien, y nosotros no parecemos estar al nivel de Ferrari tampoco por el momento. Sé que vamos a mejorar, pero estoy seguro de que ellos también. Tenemos que dar un paso bastante grande para estar confiados en poder vencerlos, eso seguro."

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Norris, que terminó el jueves en segundo lugar, a medio segundo de la vuelta matinal que encabezó la tabla con Charles Leclerc, dijo que su esfuerzo de 149 vueltas ayer al menos proporcionó una buena cantidad de datos para analizar, después de haber completado significativamente menos vueltas que Mercedes y Ferrari en el shakedown de Barcelona.

"Aún hay muchas cosas que necesitamos comprender, pero diría que hoy fue un buen día para mí en términos de entender muchas cosas y sentirme más confiado en el auto", dijo. "Es divertido mirar los detalles de hoy, observar la información que recopilamos y que ellos intenten convertirla en una unidad de potencia mejor en general.

"Pero por ahora, creo que simplemente necesitamos más eficiencia. Tiene pros y contras, y no es algo fácil de conseguir, de lo contrario ya lo habrían hecho. Tenemos que aprender de nuevo en los próximos días cómo podemos cambiar esto."

Neil Houldey, director técnico de ingeniería de McLaren, se mostró confiado en que el equipo de Woking obtendrá de Mercedes lo que necesita para que su uso de energía sea competitivo.

"Entender dónde desplegar, dónde recuperar energía va a ser realmente importante", dijo. "Asegurarnos de que tengamos la máxima cantidad de despliegue posible, que creo que es lo que se está viendo en algunos de los datos de GPS.

"En primer lugar, ves algunos equipos que son capaces de desplegar más y también ves equipos, ya sean del mismo fabricante o de otro diferente, desplegando en momentos distintos de la vuelta mientras empezamos a aprender un poco más sobre cuáles son esas zonas correctas de despliegue.

"Sé que Mercedes HPP ha trabajado increíblemente duro para lograr la unidad de potencia que tenemos, y no tengo ninguna duda de que obtendremos el despliegue que necesitamos para ser competitivos este año."