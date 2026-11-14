Fórmula 1 Las Vegas GP

McLaren introducirá mejoras en el MCL40 en Las Vegas, su circuito maldito en la F1

McLaren nunca ha tenido éxito en Las Vegas, pero las próximas actualizaciones podrían ayudar, con la mirada puesta en 2027.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Publicado: 14 nov 2026, 10:23

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McLaren introducirá mejoras en su MCL40 en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, con las nuevas piezas definidas como "la base del coche del próximo año".

El equipo estrenó su concepto de alerón delantero de 2027 en Brasil, con el jefe de equipo Andrea Stella describiéndolo como una mejora para la manejabilidad y la previsibilidad; McLaren recuperó su forma en Interlagos, con Lando Norris consiguiendo la pole position y la victoria en condiciones de lluvia. Esto puso fin a una racha de cinco rondas sin podios, la peor del equipo desde la primera mitad de la campaña 2023.

"Después de las mejoras en Hungría, fue alentador que estuviéramos en condiciones de ganar; deberíamos haber ganado Madrid, realmente", dijo Stella, en referencia al desafortunado momento del Virtual Safety Car en España, que probablemente le costó la victoria a Norris en Madring.

"Pero después de eso, otros llevaron mejoras y perdimos esa posición. Creo que también pagamos el precio de no haber tenido grandes sesiones de clasificación. Habría sido interesante ver a Lando largando desde adelante en carreras como Austin o México; definitivamente habría sido una pelea por el podio.

"Pero es gracias a estas mejoras que ahora estamos en condiciones de pelear por la victoria, combinadas con las condiciones, sin duda. Y estas mejoras, en primer lugar, se complementarán con algunas piezas más que llegan en Vegas. Y forman la base de lo que será el coche del próximo año. Así que es alentador para la trayectoria de McLaren que parezcamos capaces de transformar nuestro desarrollo en rendimiento en pista".

Las Vegas no ha sido un terreno favorable para el equipo papaya. Ya en 2023, McLaren se había convertido en un contendiente constante al podio, pero ambos coches quedaron fuera en la Q1; Oscar Piastri sumó un único punto, mientras que Lando Norris tocó el fondo del coche y sufrió un fuerte accidente en la tercera vuelta.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al año siguiente, el posterior campeón de constructores clasificó apenas sexto y octavo, y terminó la carrera sin sobresaltos en sexto y séptimo lugar, a 27 segundos del top cinco.

La temporada pasada, Norris sí consiguió la pole; él y Piastri se mantuvieron en segundo y cuarto lugar en la carrera mientras su rival por el título Max Verstappen se imponía, pero ambos coches fueron descalificados debido a que los bloques de deslizamiento traseros de los MCL39 estaban demasiado desgastados.

Según las particularidades del MCL40, Stella no espera necesariamente que la pista de Nevada favorezca a McLaren este año, con el acelerador a fondo en el tramo de casi 2 km del Strip.

"Es un trazado muy diferente, Vegas; rectas largas", comentó el italiano. "Sabemos —lo hemos visto en Monza, lo hemos visto en Bakú— que cuando la exigencia es desarrollar velocidad máxima, no necesariamente McLaren es el mejor coche. Sabemos que esto también está relacionado de alguna manera con nuestras relaciones de cambio [más cortas], que no son ideales cuando necesitas superar cierto nivel de velocidad máxima.

"Pero dicho eso, encaramos Vegas con cierto optimismo porque el coche es más rápido ahora. Esta carrera nos dará —y no [solo] a nosotros, sino a todos, creo— algo de comprensión sobre cómo usar los neumáticos y dónde el coche es bueno, dónde su coche o nuestro coche es menos bueno. Así que también hay información que capitalizar para Vegas.

"Así que lo vemos con cierto optimismo. Además, Vegas, queremos ir allí y obtener un buen resultado, porque probablemente haya sido, de todas las carreras del calendario, la que más nos ha costado. E incluso el año pasado, que tuvimos una buena carrera, nos complicamos la vida con el problema que tuvimos con el patín. Tenemos ganas de ir a Vegas, conseguir un buen resultado allí y finalmente estar en paz con este lugar".

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