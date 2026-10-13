Fórmula 1 GP de Singapur

McLaren introducirá mejoras por fases para la lucha de 2026 y el desarrollo del coche del 2027

El equipo espera que sus mejoras por fases puedan ponerlo en la pelea por los podios por méritos propios

Alex Harrington

Publicado: 13 oct 2026, 9:11

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Andrea Stella, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren espera que su plan de mejoras pueda hacer dos cosas a la vez: cerrar la brecha con la parte delantera de la parrilla y, al mismo tiempo, formarse una idea de qué concepto aerodinámico debería seguir para la temporada de Fórmula 1 del próximo año. El director del equipo, Andrea Stella, ha expuesto su pensamiento sobre el plan de mejoras del equipo tras la carrera de Singapur.

El vigente campeón Lando Norris dijo que creía que el coche papaya era el cuarto más rápido de la parrilla, llegando incluso a calificarlo de "simplemente a tope y mentalmente agotador por lo mucho que tienes que trabajar al volante".

A Stella no le sorprendió la falta de rendimiento del equipo en las carreras recientes, especialmente en comparación con equipos como Red Bull, que ha introducido mejoras exitosas en su coche.

"Así que, en general, creo que no hay grandes sorpresas", dijo a los periodistas. "Fue bueno ver que aquí en Singapur estamos donde esperábamos estar. Creo que Verstappen y Red Bull simplemente están aprovechando las mejoras que han introducido. Y es lo que llamamos esta temporada el ping-pong.

"Básicamente, la gente llega con mejoras, aunque, como en el caso de Mercedes, entiendo que ellos mismos tienen algunos problemas. Pero cuando la gente llega con mejoras, pueden dar un pequeño paso adelante. Y aunque aquí Red Bull era algo dominante, en comparación con nosotros tenían tres décimas de segundo. Y tres décimas de segundo es un margen que puedes sumar con una mejora".

Preguntado sobre si habría más mejoras en camino y qué podría sacar el equipo de las próximas carreras, Stella respondió:

"Sí tenemos previsto introducir algunas mejoras", confirmó. "Esperamos que puedan cerrar esta brecha que tenemos con los mejores coches y poner a McLaren en condiciones de luchar por podios por méritos propios. Y luego, si podemos luchar por la victoria, creo que probablemente tendremos que verlo en las últimas tres carreras, porque las mejoras se introducirán por fases.

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"Es importante para nosotros introducir mejoras porque estamos en una lucha ajustada por una posición en el campeonato. Pero también queremos demostrar algunos de los conceptos fundamentales que llevaremos al coche del próximo año, porque en este nivel de madurez de los coches empiezas a impulsar el desarrollo aerodinámico y puedes empezar a ver que las cosas funcionan.

"Pero algunas cosas pueden no funcionar porque la aerodinámica empieza a complicarse lo suficiente después de lo que son básicamente dos años de desarrollo, si consideramos que el desarrollo empezó el 2 de enero de 2025 y ahora ya estamos bien entrados en 2026. Así que, después de dos años, ahora es complejo.

"Puede salir bien, puede salir mal. Así que queríamos probar en pista algunos de los fundamentos que llevaremos al próximo año. Y creo que esto es bastante conveniente porque Red Bull está prácticamente a la par con nosotros en términos de puntos y está por delante en términos competitivos, y queríamos plantearnos el reto de alcanzar a Ferrari en el campeonato".

Que las mejoras den fruto es otra cuestión, pero McLaren tiene un sólido historial de acertar en esto.

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