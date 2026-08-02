McLaren está "listo para plantar cara" a Mercedes tras la mejora, según un comentarista
David Croft cree que la mejora introducida por McLaren en el Gran Premio de Hungría ha dotado al equipo del ritmo necesario para plantar cara a Mercedes y, posiblemente, reavivar las esperanzas de Lando Norris de conseguir el título en 2026.
David Croft, comentarista principal de Fórmula 1 de Sky Sports, cree que el reciente paquete de mejoras de McLaren ha situado al equipo en condiciones de plantear un auténtico desafío al líder del campeonato, Mercedes, durante lo que queda de la temporada 2026.
McLaren llegó al Gran Premio de Hungría con el objetivo de recortar distancias con la escudería de Brackley tras una exigente primera mitad de temporada. Posteriormente, Lando Norris logró su primera victoria en un gran premio como campeón vigente.
En declaraciones al programa "Sky Sports F1 Show", Croft elogió a la escudería de Woking por haber introducido con éxito unas mejoras que han desbloqueado un auténtico ritmo de carrera, lo que le ha permitido darle la vuelta a la situación frente a su proveedor de unidades de potencia.
"Ya llevamos 11 carreras de la temporada, y McLaren está entendiendo la unidad de potencia mucho mejor que al principio del año", afirmó Croft. "¿Es una sorpresa que lo hicieran tan bien en Hungría? A juzgar por su trayectoria, no. Han conseguido el doblete en Budapest los dos últimos años. Pero sí es una pequeña sorpresa teniendo en cuenta lo fuerte que se mostró Mercedes en Mónaco.
"Puede que eso dependa de los pilotos en ese aspecto, y quizá sea simplemente que Kimi [Antonelli] estuvo excepcional ese fin de semana, pero no creo que el Mercedes sea necesariamente débil en un circuito como el de Budapest.
"Lo que me ha encantado, en cuanto a una mayor competencia frente a los líderes del campeonato —y queremos que este campeonato se decida en el último momento porque así es mucho más divertido—, es que la mejora de McLaren ha funcionado.
"Este año se han tomado su tiempo para ponerse a la altura de Mercedes, pero ahora están recortando distancias, y las señales estaban ahí desde el principio, cuando Lando fue ganando ritmo a lo largo del fin de semana, lo que indicaba que se trataba de una buena mejora. Tenían el ritmo y estaban preparados para plantar cara ".
Lando Norris, McLaren
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Norris ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de pilotos con 128 puntos, a 91 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Croft argumentó que el británico aún podría suponer una amenaza para el título.
"McLaren tiene que encontrar todas las formas posibles de sacar el máximo partido a cada ventaja y, para mí, una de las grandes incógnitas tras el parón veraniego es: ¿podrá un e McLaren mantener esta racha?", añadió Croft.
"¿Van a apostarlo todo por Lando Norris? ¿Volverán a triunfar una vez más en el campeonato de constructores?
"Creo que el campeonato de pilotos sigue muy abierto. No creo que Lando esté tan lejos como para no poder recuperar el déficit".
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