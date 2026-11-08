Fórmula 1 GP de Sao Paulo

McLaren logra un coche más predecible en Brasil con su alerón delantero de especificación 2027

En Interlagos, McLaren introdujo el concepto de alerón delantero que utilizará inicialmente en el monoplaza del próximo año, y está haciendo que el auto actual sea más fácil de manejar

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 8 nov 2026, 14:27

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El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dice que el concepto de alerón delantero con especificación 2027 introducido en el MCL40 en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 ha mejorado la manejabilidad y la previsibilidad del coche.

La escudería con sede en Woking estrenó un paquete de mejoras en Interlagos - que incluía no solo este alerón delantero, sino también un alerón trasero, un beam wing y nuevos elementos del suelo - después de que McLaren perdiera terreno frente a Mercedes, Ferrari y Red Bull en los últimos dos meses.

Lando Norris logró la pole en el Autódromo José Carlos Pace, con su compañero Oscar Piastri relegado al 12° lugar, pero la fuerte lluvia hizo que esto no fuera representativo del impacto de las actualizaciones. Las sesiones de práctica, sin embargo, se disputaron con la pista seca, lo que permitió comprender con mayor profundidad las piezas nuevas.

"Normalmente, las mejoras que hemos llevado a la pista no afectaban la manejabilidad del coche, solo apuntaban a aumentar la carga", dijo Stella. "Pero en este caso, permítanme decir que, especialmente con el alerón delantero, también buscábamos empezar a abordar el hecho de que el coche necesita ser simplemente más manejable, no solo tener más carga.

"Estamos relativamente contentos de que el alerón se comporte como esperábamos. Según los comentarios de los pilotos y los datos que medimos, vemos que esto parece haber hecho que la manejabilidad sea un poco más sencilla.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Entre que la manejabilidad del coche sea un poco más sencilla y tener un coche fácil de conducir, todavía queda bastante camino por recorrer; estamos trabajando en eso para el coche del próximo año. Y es alentador que las mejoras que estamos incorporando – que son precursoras de lo que será el coche del próximo año – hayan funcionado como esperábamos."

Se esperan más actualizaciones en el próximo gran premio dentro de dos semanas: "Habrá algunas piezas nuevas en Vegas", anunció Stella.

"Todos los componentes, de alguna manera, quieren hablar entre sí, y estos componentes adicionales que tendremos en Vegas obviamente estarán adaptados al flujo generado por el alerón delantero. Pero el alerón delantero, en términos de mejorar la manejabilidad y la previsibilidad del coche, fue el componente principal.

"Así que vamos a añadir algo más de eficiencia aerodinámica, pero no espero un cambio significativo en el comportamiento del coche; para tener eso, necesitamos mirar más hacia el año que viene."

En cuanto a la carrera de Sao Paulo del domingo, Stella no está seguro de si Norris, que sale desde la pole, podrá conservar su ventaja. El italiano describió a su piloto como un ‘maestro de la lluvia’ tras su logro en clasificación, pero admitió que Russell probablemente era intrínsecamente más rápido en la Q3 – y que, si finalmente las condiciones fueran secas, eso no favorecería a McLaren.

"Si fuera en condiciones de seco, según lo visto en los entrenamientos, Mercedes parecía estar un paso por delante", dijo. "[Kimi] Antonelli fue muy rápido en los entrenamientos. Es difícil decirlo en el caso de Russell porque empezó su tanda muy rápido y después sufrió degradación. Pero, a pesar de las mejoras que hemos hecho en el coche, por el momento todavía no estamos en condiciones de decir que llegamos a la carrera con el mejor ritmo de carrera."

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