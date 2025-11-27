El jefe de McLaren, Andrea Stella, afirma que el equipo no cambiará su enfoque de apoyar por igual a ambos pilotos en la lucha por el campeonato. Esta postura llega después de un gran revés en el campeonato, con ambos autos de McLaren excluidos de los resultados del Gran Premio de Las Vegas, una sanción que permitió a Verstappen volver a acercarse.

Antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, el neerlandés está ahora a solo 24 puntos de Lando Norris e igualado con Oscar Piastri.

Norris había surgido como el favorito durante los últimos dos meses: primero recortó la diferencia con Piastri, quien tenía un cómodo colchón de 34 puntos después del abandono de su compañero en Zandvoort, y luego construyó su propia ventaja gracias a un sólido rendimiento.

Encadenó cuatro podios consecutivos antes de Las Vegas, ganando en México y Brasil. Su segundo puesto en Vegas le habría dado una ventaja de 30 puntos sobre Piastri, si sus autos hubieran pasado la inspección posterior a la carrera. Verstappen habría quedado a 42 puntos, con pocas posibilidades realistas de remontar esa desventaja.

Pero la clasificación cambió drásticamente cuando ambos autos color papaya fueron descalificados, dejando a Verstappen nuevamente a un triunfo de distancia de Norris y manteniéndolo firmemente en la lucha.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

McLaren, sin embargo, no ha modificado su enfoque, a pesar de las dificultades recientes de Piastri. Su último podio fue en Monza a principios de septiembre. Tras perder el cuarto puesto en Vegas, ahora está igualado en puntos con Verstappen, pese a haberle sacado 104 puntos después de Zandvoort. El piloto de Red Bull cerró esa brecha en solo siete fines de semana, ganando cuatro grandes premios más el sprint de Austin.

Varios observadores se han preguntado si McLaren debería priorizar a un piloto con Verstappen acercándose, incluso antes del fin de semana de Vegas. Previamente en la temporada muchos argumentaban que debía respaldarse a Piastri, pero ahora Norris parece la vía más realista del equipo hacia su primer título de pilotos desde 2008.

Sin embargo, McLaren ha reiterado que solo cambiará su política cuando uno de sus pilotos quede sin opciones matemáticas. Más temprano este mes, el CEO Zak Brown llegó a decir que preferiría repetir 2007 –cuando Lewis Hamilton y Fernando Alonso, entonces compañeros en McLaren, perdieron el título ante Kimi Raikkonen, de Ferrari– antes que favorecer prematuramente a un piloto.

Ni el bajón de Piastri ni el impulso de Verstappen han alterado esa postura.

De hecho, el departamento de prensa de McLaren incluyó una pregunta sobre posibles cambios en la gestión de los pilotos en su entrevista previa al GP de Qatar con Stella.

"No, no hay ninguna razón para hacerlo", respondió el italiano cuando se le preguntó si algo cambiaría "en la gestión de los pilotos" tras Vegas. "Siempre hemos dicho que mientras las matemáticas no digan lo contrario, dejaríamos que los dos pilotos lucharan por sus opciones de victoria final, y así será en Qatar.

"No olvidemos que si alguien nos hubiera dicho al inicio de la temporada que nos encontraríamos en esta situación a dos carreras del final, lo habríamos firmado de inmediato. Ahora vamos a luchar por el doble campeonato mundial con confianza y con plena conciencia de nuestra fortaleza."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Matemáticamente, Norris sigue siendo el favorito, y tiene su primer "punto de partido" para el título en Qatar: si supera a Piastri y a Verstappen por dos puntos este fin de semana –que incluye el sprint del sábado– asegurará el campeonato.

Stella insiste en que el enfoque del equipo no cambiará, a pesar de la frustración del fin de semana pasado.

"Al recorrer la fábrica esta semana, me impresionó especialmente lo profunda y sólida que era la base cultural del equipo", dijo. "La reacción se ha centrado por completo en extraer el aprendizaje, descartar cualquier negatividad y asegurarnos de salir fortalecidos de este tipo de situaciones. Me alegró mucho ver cómo el equipo se ha convertido en un grupo maduro, unido y con visión de futuro.

"Episodios como este te hacen crecer. Son dolorosos, no vale la pena esconderlo, pero el dolor también forma parte de nuestro deporte. En McLaren no existe una cultura de culpa, sino una cultura de progreso constante y crecimiento.

"Estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros está deseando que llegue la tarde del viernes en Qatar, para poder dar a Lando y a Oscar el mejor auto posible y permitirles ser los únicos pilotos capaces de ganar el título mundial."