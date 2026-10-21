Fórmula 1 GP de Estados Unidos

McLaren mantuvo nuevas charlas por el choque en Singapur y Norris promete "tomar mejores decisiones"

McLaren mantuvo nuevas conversaciones sobre el choque de Lando Norris con Oscar Piastri en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur.

Filip Cleeren

Publicado: 21 oct 2026, 11:21

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Lando Norris admitió que necesita tomar "mejores decisiones" mientras McLaren busca dar vuelta la página tras su choque con su compañero de equipo Oscar Piastri en Singapur.

Norris provocó el enojo de la dirección de su equipo al dejar fuera tanto a él mismo como a Piastri con una maniobra arriesgada por el cuarto puesto en la carrera sprint de Singapur, lo que le costó al equipo puntos valiosos en el campeonato y fue en contra de sus principios de competencia.

El jefe de equipo Andrea Stella dijo después de la carrera de Singapur que el equipo mantendría nuevas conversaciones en su fábrica de Woking para evitar que se repitiera. Se entiende que esas charlas tuvieron lugar la semana pasada, y que ahora el equipo quiere dejar atrás el incidente después de que Norris se disculpara por su error de juicio.

"Asumo la responsabilidad por mis errores y aprendo de ellos", fue citado Norris en la previa del Gran Premio de Estados Unidos del equipo. "Este equipo es mi motivación cada fin de semana, y mi objetivo es retribuir el trabajo duro que todos realizan mejorando, tomando mejores decisiones y representando al equipo de la mejor manera posible".

El choque de Norris con su compañero de equipo se sumó a lo que había sido una triple fecha complicada, ya que McLaren no tuvo respuesta para las importantes mejoras de rendimiento que Red Bull pudo incorporar a su auto, lo que derivó en victorias consecutivas de Max Verstappen en Malasia y Singapur.

"Después de una triple fecha difícil, tomamos las lecciones aprendidas tanto de nuestro rendimiento como de nuestra ejecución y las llevamos a la práctica", agregó Stella. "En la F1, el éxito nunca está garantizado, así que nuestra respuesta es seguir construyendo, seguir desarrollando y seguir empujando juntos como un solo equipo".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

McLaren lleva la última tanda de mejoras tras una caída de rendimiento

McLaren también había llevado sus propias mejoras al MCL40 y, aunque quedó confundido por su falta de rendimiento en Malasia, Singapur subrayó aún más que, si bien sus propias mejoras parecen funcionar como estaba previsto, simplemente había sido superado en desarrollo por Red Bull, mientras que Ferrari también fue extremadamente fuerte en el circuito urbano de alta carga aerodinámica de Singapur y Mercedes también agregó rendimiento a su auto.

McLaren lleva ahora su última tanda de mejoras relativamente menores al auto para la carrera de este fin de semana en Austin, centradas en gran medida en la parte delantera del monoplaza, con la esperanza de que el Circuit of the Americas se adapte mejor al coche que circuitos como Bakú y Singapur. También aplicó nuevos ajustes para que sus pilotos se sientan más confiados en las frenadas.

"Llevamos una selección modesta de mejoras para este evento, destinadas a mejorar algunos problemas de fiabilidad y rendimiento en la frenada", dijo el jefe de diseño Rob Marshall. "También tenemos algunos pequeños cambios en el piso para probar.

"Todos hemos visto lo difícil que es predecir el rendimiento relativo de los equipos de punta en las últimas cinco o seis carreras. Obviamente, hay muchos factores en juego aquí: autos que reciben mejoras, autos que se adaptan a ciertos circuitos y pilotos a los que les gustan determinados trazados, entre otros factores. Las últimas carreras no fueron buenas para nosotros, pero creo que estamos volviendo a fortalecernos y Austin probablemente sea un circuito mejor para nuestro auto".

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