El jefe de equipo de McLaren en F1, Andrea Stella, admitió que Mercedes y Ferrari "fueron más rápidos que nosotros" en las simulaciones de carrera del primer test de pretemporada en Bahréin, y también cree que Red Bull estará en la pelea.

A medida que los equipos se adentraron en tandas largas el jueves y el viernes, la niebla de guerra que rodea a los test de pretemporada se fue disipando poco a poco. Aunque todavía hay muchas incógnitas sobre el orden jerárquico exacto, lo que ha sido una observación común es que existe un claro grupo de cabeza formado por los cuatro equipos tradicionales de punta: Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Mercedes y Red Bull se fueron alternando para acaparar titulares: Mercedes con su fiabilidad inicial en el shakedown de Barcelona y Red Bull con su impresionante gestión de energía del motor eléctrico más potente de 2026, un logro especialmente destacable teniendo en cuenta que es un fabricante de unidades de potencia debutante.

Pero, aunque al principio volaba bajo el radar, Ferrari también se ha convertido ahora en el tema de conversación en el paddock. Con Mercedes teniendo problemas en la segunda mitad del test de Bahréin, la Scuderia superó a su rival en distancia recorrida. Charles Leclerc y Lewis Hamilton también demostraron ser rápidos en tandas largas el jueves y el viernes respectivamente, y el jefe de McLaren, Stella, dice que tanto su antiguo empleador como Mercedes parecen estar un paso por delante en esta etapa.

"En términos de ritmo de carrera, puedo confirmar que el ritmo de carrera de Ferrari parece bastante competitivo", dijo Stella. "En la simulación que hizo Hamilton, y luego hubo al mismo tiempo una de [Andrea Kimi] Antonelli y una de Oscar [Piastri]. Creo que Antonelli y Hamilton fueron más rápidos que nosotros en la simulación de carrera. Diría que la de Charles [el jueves] fue bastante competitiva y al mismo nivel que las simulaciones de hoy (por el viernes).

"Solo invito a todos a ser cuidadosos a la hora de mirar demasiado lo que vemos en los test. Sin embargo, en términos de primeras indicaciones desde el punto de vista de la competitividad, creo que definitivamente se puede poner a Ferrari y Mercedes en lo más alto de la lista".

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella también considera que Red Bull estaba "muy bien equipado", por lo que no cree que ninguno de los cuatro grandes equipos tradicionales haya fallado el tiro. Y aunque Stella instó a la FIA a realizar tres ajustes para mejorar tanto la seguridad como el espectáculo en pista antes de la apertura de temporada en Melbourne, sigue creyendo que el Gran Premio de Australia será ganado por el equipo con el mejor auto en general y no solo determinado por los requisitos radicalmente diferentes de las unidades de potencia híbridas.

"A veces hay que hacer cosas contraintuitivas desde el punto de vista de la conducción para maximizar la explotación de la unidad de potencia y, por lo tanto, lograr el tiempo de vuelta más rápido", explicó.

"A veces los pilotos tendrán que hacer lift and coast en clasificación antes de frenar, lo cual no es necesariamente como han conducido hasta ahora en su carrera en el automovilismo. O en algunas curvas rápidas puede que quieras recuperar un poco de energía en lugar de intentar hacer la curva a fondo.

"Sin embargo, esto no cambia mucho en términos de requisitos del chasis. Sigues queriendo tener un chasis que genere la mayor carga aerodinámica posible porque aún quieres ir lo más rápido posible en las curvas. Esto no cambia el hecho de que el auto más rápido en Melbourne será el que tenga la mejor eficiencia aerodinámica.

"El auto más rápido en Melbourne será el que tenga la mejor carga aerodinámica, será el más rápido en las curvas y tenga una unidad de potencia que obviamente sea competitiva tanto en potencia del motor de combustión interna como desde el punto de vista de la recuperación y la entrega de potencia. Así que volvemos al hecho de que esta es una Fórmula 1 compleja, pero creo que nos acostumbraremos".