RM Sotheby's subastará en París 2026 un McLaren MP4-17A de 2002. El chasis, curtido en 12 grandes premios, fue pilotado por Kimi Raikkonen y David Coulthard en cinco podios y una victoria.

Se estima que el coche puede alcanzar un precio de entre 1.000.000 y 1.400.000 euros en . Diseñado bajo la dirección del legendario Adrian Newey, el MP4-17 pasó apuros al principio de la temporada, pero finalmente fue capaz de luchar con el dominante Ferrari F2002, y pudo terminar en el podio de forma fiable.

El chasis 06 se introdujo a mediados de la temporada 2002 y fue utilizado principalmente por Raikkonen, que había sustituido a Mika Hakkinen en el equipo. Raikkonen terminó inmediatamente tercero en su debut en el Gran Premio de Europa. El finlandés terminó segundo en el Gran Premio de Francia y tercero en el de Estados Unidos.

Foto de: RM Sotheby's

Pero fue en 2003 cuando el mismo coche -esta vez pilotado por Coulthard y con mejoras- terminó primero en la prueba inaugural de la temporada en Australia. Fue la decimotercera y última victoria del piloto en un gran premio.

Su última carrera, el Gran Premio de Japón de 2003, volvió a ver a Raikkonen al volante. Acabó segundo, por detrás del piloto de Ferrari Rubens Barrichello. Pero fue Michael Schumacher, que terminó octavo en la carrera, quien se alzó con su sexto título de campeón.

Se vende con su librea original del Oeste de 2002 y luciendo el número 4 de Raikkonen, con el motor Mercedes-Benz FO110 V10 de 3,0 litros. Como es de esperar, necesitará una reconstrucción completa antes de volver a utilizarse en pista, pero para los aficionados a esta época de las carreras, que son muchos, se trata de una inversión increíble.

Fue conservado por McLaren durante los 17 años que siguieron a su carrera en competición, y adquirido por su actual propietario en 2021.