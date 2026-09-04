McLaren "no está en la lucha por la pole" en Monza, admite un desanimado Norris

Tras completar dos sesiones de entrenamientos en el Templo de la Velocidad de Monza, el vigente campeón del mundo Lando Norris ha encontrado pocos motivos para creer que pueda lograr su tercera victoria consecutiva en la F1 en el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

Norris fue cuarto en la segunda sesión de entrenamientos de Monza, a 0.384s del George Russell de Mercedes, mientras se mostró sorprendido por la relativa falta de ritmo de McLaren en comparación con el equipo oficial del fabricante alemán.

"No muy decente, simplemente estamos sufriendo mucho más con el ritmo", dijo Norris. "Para ser sincero, en las curvas en las que esperábamos ser buenos, somos malos. Y en las curvas en las que esperábamos ser malos, no estamos tan mal, pero seguimos lejos. Así que no estamos en una gran posición en este momento. Veremos qué podemos hacer durante la noche."

Los datos GPS muestran que Norris y su compañero Oscar Piastri, que fue sexto, están perdiendo tiempo principalmente en las rectas en comparación con Russell, lo que podría ser una combinación de la relativa falta de eficiencia aerodinámica del MCL40 y un perfil diferente de despliegue de batería.

Lo que Norris también parece insinuar es que está perdiendo casi una décima de segundo en la rápida chicana Variante Ascari, que naturalmente sería una curva fuerte para el McLaren. Por el contrario, Norris pudo mantener el ritmo de Russell en la primera y segunda chicanas de baja velocidad, que en general no son un punto fuerte de su coche de 2026.

McLaren también tendrá que estar atento a Ferrari, que logró el segundo puesto en FP2 gracias a Charles Leclerc en un fin de semana en que el equipo italiano presenta una unidad de potencia mejorada y actualizaciones aerodinámicas específicas para la pista.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Va a ser más difícil que antes, seguro", reconoció Norris. "Está muy igualado entre muchos de los pilotos de arriba. Los de detrás tampoco están tan lejos, así que pueden sorprendernos fácilmente.

"Definitivamente no siento que estemos en la lucha por la pole en absoluto. Pero solo necesitamos centrarnos en conseguir un resultado decente."

McLaren da el visto bueno al H-Wing

McLaren es el más reciente equipo en introducir un alerón trasero rotativo, un concepto introducido por Ferrari, y el director técnico Neil Houldey confirmó que su diseño denominado 'H-Wing' funcionó como se esperaba.

"Estamos razonablemente satisfechos con el equilibrio del coche entre las secciones de alta y baja velocidad, aunque estamos a unas tres décimas de donde queremos estar", dijo Houldey. "El nuevo H-Wing rindió bien, como esperábamos tras las pruebas realizadas en la fábrica, y ahora esperamos que aporte rendimiento a medida que avanzamos hacia el resto del fin de semana.

"Nuestro enfoque esta noche estará en afinar la gestión de la energía, ya que todavía hay una oportunidad de encontrar tiempo por vuelta mediante una mejor recuperación y despliegue. Se trata de encontrar esas últimas fracciones de segundo para cerrar la brecha con los equipos de delante."