McLaren no quiere un calendario extenso ni tampoco tripletes en 2022

Los equipos de la Fórmula 1 recibirán próximamente el primer borrador del calendario para la temporada 2022, esto después de que en 2021 se preveían 23 carreras.

El calendario se ha reducido a 22 carreras en la actualidad, y hay signos de interrogación que se ciernen sobre una serie de carreras restantes para esta temporada en medio de las restricciones de viaje en algunas naciones ante la pandemia por COVID19.

El Gran Premio de Italia de esta semana marca el final del segundo triplete del año de la F1, con un tercero previsto para México, Brasil y una ronda en Oriente Medio en noviembre.

Varias figuras clave de la F1 han dicho estar en contra de la organización de tripletes de carreras debido a la tensión que supone para el personal de sus equipos, y la vuelta a esta práctica sólo surgió por necesidad el año pasado, tras el trastorno causado por la pandemia del COVID-19.

El jefe de la escudería McLaren F1, Andreas Seidl, advirtió que el próximo año se corre el riesgo de repetir esta práctica, pero también ampliar el calendario, una situación con la cual está en desacuerdo.

"Lo más importante desde mi punto de vista es, obviamente, que no aumentemos más el número de carreras al año", dijo Seidl.

"Porque creo que lo que tenemos ahora ya es una carga demasiado pesada para nuestra gente”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, en los pits. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Y otro tema importante es también la cantidad de tripletes de grandes premios. Desde mi punto de vista, deberíamos evitarlos por completo para reducir la carga sobre nuestra gente".

"El calendario debería tratar de evitar tres fines de semana consecutivos”.

El jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, reveló antes de la carrera de este fin de semana en Monza que había hablado con el director general de la F1, Stefano Domenicali, sobre la estructuración del calendario del futuro, y se sentía seguro de que los tripletes de competencia no serían la norma el próximo año.

"He hablado con él sobre este tema varias veces, y también está de acuerdo en que sería mejor tener más fines de semana de dos carreras consecutivas, a tener triples o sencillas”, dijo Steiner.

"No he visto el calendario, y no se trata sólo de lo que queremos hacer, sino también de cuándo quieren los anfitriones de las carreras”.

"Pero en general, todo el mundo sabe que hilar tres fines de semana consecutivos es algo muy exigente para el personal, y aquí se vuelve a sentir. Es la tercera carrera consecutiva, y es bastante difícil de hacer”.

"Así que hasta que no tengamos el calendario, no sé lo que pasará, pero creo que el objetivo es tener el menor número posible de tripletes. No será algo habitual en la F1 tener estos tripletes”.