McLaren no espera problemas entre Norris y Piastri

Después de dos temporadas en las que McLaren ha disfrutado de un ambiente relajado entre Norris y Daniel Ricciardo, la llegada de Piastri parece que va a suponer una dinámica muy diferente en el equipo.

Piastri se encuentra en una etapa muy diferente de su carrera en comparación con Ricciardo, y querrá hacerse un nombre después de estar en el centro de un tira y afloja entre McLaren y Alpine por sus servicios para 2023.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, asegura que no duda de las capacidades de Piastri, aunque reconoce que Norris es una referencia difícil a la que aspirar.

Hablando sobre las perspectivas de Piastri para 2023, Brown dijo: "No tengo ninguna expectativa ni establezco esto es lo que tiene que hacer para esta fecha. Pero creo que Lando es tan rápido como cualquiera en la F1. Creo que con un equipo para ganar carreras, estaría ganando carreras, creo que probablemente todo el mundo estaría de acuerdo con eso".

"Así que Oscar va a tener un compañero de equipo que es uno de los pilotos más rápidos del mundo. Pero espero plenamente que Oscar, con el tiempo, se enfrente a él".

La llegada de Piastri probablemente provocará un cambio de dinámica dentro de McLaren entre sus dos pilotos, pero es algo que no preocupa especialmente al equipo.

Antes de su marcha, el ex director del equipo Andreas Seidl dijo a finales del año pasado que no preveía que hubiera riesgos de tensiones.

"Para ser honesto, no lo creo", dijo Seidl, que se ha trasladado al equipo Alfa Romeo. "Obviamente cada piloto es diferente: diferente personalidad, diferente carácter y eso podría acabar en digamos una relación diferente también entre los dos chicos".

"Pero eso no significa necesariamente que uno u otro tipo de relación sea mejor o peor. Al final, tal y como es Lando como tipo, como personaje, como persona, como piloto, y tal y como hemos conocido a Oscar hasta ahora, no espero ningún problema".

Brown también ha elogiado la forma en que Piastri se ha manejado durante la controversia entre McLaren y Alpine sobre su contratación para 2023 - especialmente frente a las críticas de su ex jefe Otmar Szafnauer.

"Me ha impresionado mucho cómo se ha comportado durante el verano", añadió Brown. "Creo que los comentarios de Otmar hacia Oscar fueron muy injustos y poco acertados, sobre todo después de haber pasado por el CRB (Junta de Contratos de la F1) y saber exactamente lo que pasó".

"Se mostró muy maduro durante todo el proceso, algo impresionante para un chico de 21 años. Con toda esa presión y todos esos focos, no se agobió y mantuvo la cabeza agachada".

"Creo que va a ser una futura estrella. Creo que lo importante es que entendamos que no ha corrido en todo el año. No tenemos muchas pruebas. Me gustaría que hubiera más pruebas de pretemporada, no sólo para Oscar, sólo en general. Va a tener un día y medio, que no es mucho".

"Creo que va a ser competitivo y que va a presionar a Lando, sólo tenemos que darle tiempo para que se integre en el equipo. Es una persona muy seria. Y está listo para empezar".

El propio Norris es igualmente un piloto que nunca ha tenido una mala relación con un compañero de equipo e incluso se acercó especialmente a Ricciardo durante su tiempo en McLaren.

"Por supuesto, somos más que amigos realmente", dijo el británico sobre Ricciardo. "Pero creo que es algo que con todos mis compañeros de equipo, siempre he crecido para tener buenas relaciones con ellos, y me hice buen amigo de ellos, creo que dentro y también fuera de la pista".

"Siempre he construido una buena cantidad de respeto, creo, entre todos los pilotos con los que he estado".

