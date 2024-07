Norris o McLaren: ¿Quién tiene la culpa en la controversia por las órdenes de equipo?

Lo que parecía que iba a ser un cómodo 1-2 para McLaren se vio ensombrecido por la polémica sobre las órdenes de equipo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ya que Lando Norris pareció dispuesto a desafiar al equipo.

Pero, ¿fue culpa del piloto o el equipo se puso en una situación innecesariamente difícil?

Nuestros redactores ofrecen sus opiniones.

McLaren se lo puso más difícil a sí mismo - Jonathan Noble

La vida al frente de la Fórmula 1 puede ser un lugar difícil a veces, porque cuando la batalla gira en torno a las victorias, a menudo hay un conflicto interminable entre los intereses individuales de un piloto y los de su equipo.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

Pero a pesar de todas las explicaciones lógicas sobre el hecho de que McLaren quería aliviar la presión sobre sus equipos en boxes y evitar que un error le costara un 1-2, es difícil llegar a otra conclusión que no sea que la escudería hizo las cosas mucho más difíciles de lo que necesitaba.

Puede que haya obtenido el resultado que quería tras la segunda ronda de paradas en boxes, con Lando Norris apartándose finalmente en favor de su compañero, Oscar Piastri, a dos vueltas del final, pero el precio fue sembrar dudas en la rivalidad entre sus dos pilotos.

Y puede argumentar todo lo que quiera que confiaba plenamente en que Norris acabaría haciendo lo que se le había pedido, pero los repetidos mensajes de radio que se le enviaron -que a veces tiraban de la fibra sensible emocional al hacer referencias a no poder ganar un campeonato en solitario- sugieren que no estaba totalmente convencido.

Lo que pareció faltar por encima de todo era un plan cristalino que pudiera ejecutarse de inmediato.

Una cosa es que el pitwall supiera lo que quería hacer, y pidiera que se intercambiaran las posiciones, y otra muy distinta intentar que las cosas se arreglaran sin que los pilotos tuvieran una idea clara de lo que estaba pasando.

Y en lugar de dar la orden directa de recuperar las posiciones, los mensajes de McLaren a Norris de "restablece el orden cuando te convenga" dejaron demasiado margen para retrasos e interpretaciones.

Como dijo después el jefe de Mercedes, Toto Wolff, fueron situaciones como la vivida el domingo en McLaren -cuando los deseos individuales de los pilotos y del equipo no están totalmente alineados- las que impulsaron a su propio equipo a acordar unas reglas de juego claras para esos momentos en los que Lewis Hamilton, Valtteri Bottas o Nico Rosberg luchaban por la victoria. Y a partir de ahí, nunca más se anduvo con chiquitas.

El recordado mensaje de 'Valtteri, soy James' es la prueba perfecta de ello.

Norris dio a McLaren un dolor de cabeza mayor del que necesitaba - Alex Kalinauckas

Desde el punto de vista de McLaren, tenía que tomar dos malas decisiones en las segundas paradas de la carrera de Budapest que sus pilotos estaban dominando.

Lando Norris, McLaren MCL38, adelanta a Oscar Piastri, McLaren MCL38, a la salida del pit lane. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Con incluso Charles Leclerc de Ferrari en (débil) caza de la victoria detrás, y con un furioso Max Verstappen en una vida de los neumáticos diferente a considerar en torno a la perseverancia de Lewis Hamilton, todavía se sentía realmente la presión. También estaba en juego la cuestión de llevar el C4 medio hasta el final en la calurosa e implacable pista de Hungaroring en un largo stint final.

Así que McLaren optó por mantener la presión de su equipo en boxes haciendo entrar en boxes a Norris primero - según el jefe del equipo, Andrea Stella, - y asegurarse de cubrir la segunda parada de Hamilton y resolver las cosas más tarde.

Jon ha analizado los méritos de esta decisión, pero después, todo el mundo vio la decisión que Norris tuvo que tomar. Siendo el piloto con carácter que es, siguió adelante, mostrando sus habilidades en la gestión de los neumáticos y dejando caer a Piastri. El australiano culpó al hecho de rodar con aire sucio por primera vez en toda la carrera como un factor que influyó en que su ritmo fuera inferior al de su compañero de equipo.

Habiendo experimentado el deslizamiento extra que el aire sucio produce aquí incluso unos segundos más atrás, Norris habría sido muy consciente de que eso podría complicarle la vida de nuevo.

Pero había una opción que podría haber convenido a todas las partes. Norris, habiendo dejado claro su punto, podría haber devuelto el lugar mucho antes. Ganaba puntos por deportividad al hacerlo, pero quizás si lo hubiera hecho mucho antes podría haber vuelto a atacar y ganar por méritos propios.

Salirse de la ventana de temperatura de los neumáticos es un riesgo, pero desde un punto de vista eso habría ahorrado a McLaren mucha angustia (los mensajes de radio de Will Joseph estaban llenos de emoción) y aún así habría obtenido el mismo resultado.

Norris siente que está en la lucha por el título y mantener contento a Piastri podría ser crítico más adelante en el año. Así pues, se llegó al resultado correcto, pero se tardó demasiado.