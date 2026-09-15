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Fórmula 1 GP de España

McLaren: Norris perdió la victoria en Madring por la imposibilidad de adelantar

Si adelantar hubiera sido más fácil, Andrea Stella cree que Norris podría haber ganado el Gran Premio de España de F1.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

El director del equipo McLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, dice que adelantar fue demasiado difícil en el Madring para que Lando Norris ganara el Gran Premio de España.

Norris logró la pole position en el nuevo circuito urbano de Madrid y se distanció seis segundos en las primeras 12 vueltas de la carrera, lo que resultó ser su perdición, ya que estaba demasiado por delante para entrar en boxes cuando se activó el coche de seguridad virtual.

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Tras un cambio de neumáticos que se extendió por siete segundos, Norris se encontró a 16 segundos de Kimi Antonelli. Para la vuelta 48 ya había cerrado la brecha con el italiano y con Max Verstappen, que iba segundo, pero nunca pudo lanzar un ataque.

Stella cree por tanto que la parada lenta no cambió el resultado de Norris. "Porque probablemente Lando habría [salido] de todos modos por detrás de [George] Russell," señaló. "Y aunque no, no habría sido posible adelantar a Verstappen y Antonelli.

"Así que, sin duda, tomamos nota de que hay mucho trabajo por hacer en nuestra operación. Y no es la primera vez que tenemos una parada lenta. Pero en términos de la carrera en sí, no marcó la diferencia."

El trazado del Madring podría tener la culpa. La carrera del domingo tuvo solo 10 adelantamientos, la menor cifra de la temporada 2026 hasta ahora, incluso menos que Mónaco, que tuvo 11. De esos 10, cuatro consistieron en que Valtteri Bottas o Lance Stroll fueron adelantados en la parte trasera del pelotón.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin

Photo by: Clive Mason / Getty Images

La curva 5 era la zona de frenada más fuerte, pero venía después de una curva, lo que hacía la frenada más complicada, y era demasiado estrecha para permitir maniobras fáciles.

"En cuanto a los adelantamientos, es una pena que sea tan difícil," añadió Stella. "Simplemente requiere una diferencia de tiempo por vuelta muy, muy grande para poder adelantar. Creo que lo que la F1 tendrá que revisar es si se requieren algunas modificaciones en este circuito para introducir una posibilidad de adelantamiento.

"Porque en este momento, el hecho es que la recta puede ser lo bastante larga, pero no hay absolutamente ninguna manera de que dos coches puedan entrar juntos en la [curva] 5. Así que es básicamente imposible intentar adelantar, lo cual es una pena, porque creo que si adelantar hubiera sido posible hoy, habríamos [visto] a Lando recuperar el liderato, porque la ventaja de ritmo era significativa."

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