McLaren: Norris tuvo el ritmo necesario para quedar segundo en el Gran Premio de Bélgica

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirmó que su equipo se ha visto gratamente sorprendido por su ritmo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 , y consideró que Lando Norris, que terminó séptimo, podría haber quedado segundo de no ser por su penalización en la parrilla.

Norris sufrió un retroceso de 10 puestos en la parrilla tras utilizar una nueva batería de Mercedes para el fin de semana de Spa, lo que superó su cupo anual debido a problemas de fiabilidad anteriores.

Aunque en McLaren consideraban que el circuito de alta velocidad de Spa-Francorchamps era un trazado en el que los adelantamientos serían más sencillos para que Norris superara su penalización en la parrilla, no estaban muy seguros de su rendimiento en el circuito de las Ardenas tras las dificultades sufridas en Silverstone.

Pero Norris se mostró rápido en la clasificación, logrando el tercer puesto por detrás del poleman Kimi Antonelli y de Max Verstappen, de Red Bull —quien se benefició del rebufo de su compañero de equipo Isack Hadjar—, y en la carrera el actual campeón del mundo también demostró un ritmo impresionante para McLaren con la estrategia alternativa de salir con neumáticos duros antes de una parada para cambiar a medios pasada la mitad de la carrera.

Según el jefe del equipo, Stella, Norris podría haber luchado por el podio por su ritmo puro de carrera de no haber sido por su penalización en la parrilla.

"Nos sentimos muy animados por el ritmo que Lando ha exhibido y ha sido capaz de mostrar hoy", afirmó Stella. "El coche tenía ritmo en la clasificación. Y, a juzgar por lo que hemos visto hoy, también tenía ritmo en carrera para luchar por el podio".

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Pero Norris también podría haber estado mucho más cerca del podio incluso con su penalización en la parrilla. Durante la salida del coche de seguridad virtual a mitad de carrera, McLaren decidió mantenerlo en pista en lugar de aprovechar la oportunidad de realizar una parada en boxes más económica.

Parte del razonamiento se basó en la posibilidad de cubrir algo más de la mitad de la carrera con un solo juego de neumáticos medios, mientras que la otra parte se debió a que un e equipo de McLaren se cubrió las espaldas ante la posibilidad de un coche de seguridad más adelante. En cualquier caso, la lenta parada de Norris, de 7,8 segundos, mermó aún más sus posibilidades de luchar por el podio.

En retrospectiva, Stella admitió que McLaren debería haber hecho entrar a Norris en boxes durante la fase del coche de seguridad virtual. "Creo que deberíamos haberlo intentado, porque Lando acabó perdiendo algo de tiempo al ser adelantado mientras permanecía en pista, y no hubo más salidas del coche de seguridad", reconoció Stella.

"En caso de que hubiera salido [otro] coche de seguridad, la estrategia habría funcionado bien, porque entonces Lando habría ahorrado tiempo en la parada y se habría encontrado con neumáticos nuevos mientras los demás llevaban duros usados. Pero eso no ocurrió.

"En ese momento, nos preocupaba un poco que hiciera una tanda tan larga con los neumáticos medios. Fue una decisión muy reñida, queríamos evitar que Lando perdiera tiempo en la doble parada en boxes. En retrospectiva, probablemente hubiera sido mejor hacer la parada".

Oscar Piastri sufrió daños tras ser apretado por Charles Leclerc. Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Stella atribuyó la mejora de McLaren respecto a sus competidores a los diferentes niveles de adherencia de Spa y a que el equipo aprovechó mejor su unidad de potencia Mercedes, mientras que el déficit de potencia de Ferrari fue más pronunciado en Spa y disponía de menos curvas para compensarlo.

"Creo que el coche se adaptó bien a Bélgica, pero no es que ahora, al volver a Silverstone, estemos en condiciones de luchar por el podio allí", explicó. "Por el momento, somos vulnerables a las condiciones de la pista y al nivel de adherencia. Nuestro objetivo es asegurarnos de que no dependamos de esta variabilidad y de que podamos luchar por el podio porque el coche es lo suficientemente fuerte como para hacerlo en cualquier condición".

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, vivió una tarde frustrante, ya que sufrió daños en el coche tras ser apretado en la curva 5 por Charles Leclerc, de Ferrari. La consiguiente pérdida de carga aerodinámica de Piastri le perjudicó especialmente en el tráfico detrás de otros coches, ya que terminó quinto por detrás de Lewis Hamilton, subiendo una posición debido al abandono de George Russell en la primera vuelta.